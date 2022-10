Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì parte piano poi si scioglie: a Lecco è 3-1 per il “Puma”

La LPM Bam Mondovì conquista i primi tre punti della stagione espugnando il campo della Picco Lecco con il punteggio d 3-1. Il “Puma” non ha sicuramente il suo inizio migliore, con delle avversarie molto aggressive in battuta ed efficaci in difesa.

Dal secondo set, però, la musica cambia. Le monregalesi migliorano in ricezione e di conseguenza anche le percentuali in attacco iniziano a salire. Il 25-11 è emblematico e a nulla servono i tanti cambi dell’allenatore lecchese, che rivolta la squadra ma non riesce a trovare contromisure.

Il terzo set torna ad essere in equilibrio, con le padrone di casa che riescono a mettere pressione. La LPM Bam Mondovì, però, riesce a trovare continuità quando conta di più ed un break importante sul servizio di Takagui scava il solco che permette alle ospiti di andare avanti 2-1. Il quarto set torna ad essere di livello per le “Pumine”, che scappano presto (16-11) e portano a casa la partita.

Miglior marcatrice della serata è l’opposto monregalese Decortes (19 punti), di poco davanti a Grigolo (15). Per Lecco la migliore è ancora Bracchi, 16 punti, che però mette a referto 10 errori e 5 murate subite, e lascia il campo sia nel secondo che nel quarto set.

Il prossimo impegno della LPM Bam Mondovì è previsto per la prossima domenica, quando alle 17 al Palamanera arriverà Albese. Le lombarde hanno ottenuto uno dei risultati più a sorpresa della giornata, andando a espugnare il campo dell’ITAS Trentino per 3-2.

PICCO LECCO – LPM BAM MONDOVI’ 1-3 (25-17 11-25 20-25 20-25)

PICCO LECCO: Lancini 9, Piacentini 8, Bracchi 16, Zingaro 5, Albano 10, Rimoldi 2, Bonvicini (L), Bassi, Citterio, Rocca, Belloni. Non entrate: Tresoldi. All. Milano.

LPM BAM MONDOVI’: Decortes 19, Longobardi 13, Pizzolato 9, Takagui 6, Grigolo 15, Riparbelli 7, Bisconti (L), Giubilato, Giroldi, Zech. Non entrate: Populini, Colzi. All. Solforati.

ARBITRI: Kronaj, Di Lorenzo. NOTE – Durata set: 22′, 21′, 27′, 25′; Tot: 95′. MVP: Bracchi.

Top scorers: Decortes C. (19) Bracchi M. (16) Grigolo L. (15)

Top servers: Lancini A. (3) Takagui A. (2) Grigolo L. (2)

Top blockers: Pizzolato V. (3) Longobardi M. (3) Takagui A. (2)