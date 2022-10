Volley D/F – Villanova cerca tre punti a Marene; Busca, Monviso, chi si lancia in classifica?

Dopo le grandi emozioni della terza giornata in Serie D di pallavolo femminile è già tempo di tuffarsi nella quarta. Sono nuovamente quattro le sfide che vedono impegnate solo formazioni cuneesi, mentre la capolista Mollificio R.m.i. Val Chisone ha una facile trasferta in casa della Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley ultima.

Dopo il successo contro la LPM, il Villanova Volley Bam cerca conferme (e punti) in casa della giovane Insieme Marene-Savigliano. Le padrone di casa si sono dimostrare finora valide, togliendo punti a formazioni quotate come Cervere e Monviso. Nell’ultimo turno c’è stato lo scivolone di Alba, che la formazione di coach Rossi vorrà lasciarsi alle spalle. Le monregalesi devono invece tenere il passo in classifica e cercare di migliorare la prestazione non brillante del derby.

Volley Busca e Monviso Volley si giocano la palma simbolica di squadra “rognosa” per eccellenza. Le due formazioni allenate da coach Solferino e coach Picotto hanno dimostrato in questi primi turni di essere battagliere, costringendo a lunghe battaglie anche formazioni più quotate. Una vittoria in questa sfida diretta (entrambe sono a 5 punti) permetterebbe anche un deciso salto in classifica, con il gruppone di squadre a 6 punti impegnato in sfide complicate.

Nel gruppone sopra citato ci sono Rs Volley Racconigi e Banca d’Alba L’Alba Volley, impegnate in uno scontro diretto già molto interessante. Le racconigesi hanno perso la testa della classifica, uscendo sconfitte per 3-0 dal Monviso. Le giovani albesi di coach Biestro si stanno invece comportando bene contro formazioni ben più esperte. Chi si porterà a casa i tre punti si affaccerà (o ritornerà) inoltre nelle zone nobilissime della classifica: un incentivo in più per fare bene.

L’ultimo scontro tra cuneesi vede affrontarsi due formazioni in cerca di punti, la Sicom Cherasco e la LPM Bam Mondovì. Se per le monregalesi era lecito attendersi un avvio a rilento data la giovane età (atlete dal 2005 al 2007), ci si aspettava forse di più dalle cheraschesi di coach Berra, rallentate senza dubbio dall’infortunio della palleggiatrice Scarzello. La sfida mette in palio tre punti importanti per prendere slancio in classifica ed anche in vista del turno di Coppa Piemonte del 1 novembre.

La Bcc-Surrauto Cervere è infine impegnata in casa del Val Sangone Volley. La differenza in classifica è di due punti a favore delle torinesi, ma Cerrvere è uscita bene dalla terza giornata, che l’ha vista vincitrice in casa contro Cherasco. La sfida di questo turno è senza dubbio complicata, ma anche un ottimo test per confermare i progressi di questo avvio.

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 4

Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley – Mollificio R.m.i. Val Chisone

Insieme Marene-Savigliano – Villanova Volley Bam

Rs Volley Racconigi – Banca d’Alba L’Alba Volley

Val Sangone Volley – Bcc-Surrauto Cervere

Volley Busca – Monviso Volley

Sicom Cherasco – LPM Bam Mondovì

SERIE D FEMMINILE – CLASSIFICA

Mollificio R.m.i. Val Chisone 9;

Villanova Volley Bam 8;

Val Sangone Volley, Banca d’Alba L’Alba Volley, Rs Volley Racconigi 6;

Volley Busca, Monviso Volley 5;

Bcc-Surrauto Cervere 4;

Insieme Marene-Savigliano 3;

Sicom Cherasco 2;

Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley, LPM Bam Mondovì 0.