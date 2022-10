Volley A2/F – Prima trasferta della LPM Bam Mondovì a Lecco, Brescia visita l’insidiosa Sassuolo

È pronta al riscatto la LPM Bam Mondovì, che nella seconda giornata di A2 femminile di pallavolo affronta la prima trasferta stagionale. Le ragazze di coach Solforati saranno ospiti della neopromossa Picco Lecco, che ha festeggiato il suo esordio nella seconda serie nazionale espugnando il campo della Tecnoteam Albese Volley Como per 3-1.

La compagine monregalese è uscita sconfitta per 3-1 dall’esordio casalingo contro la Futura Giovani Busto Arsizio, ma la voglia di riscatto da una partita non perfetta è tanta. Anche nelle parole della palleggiatrice Giroldi si sente tanta voglia di vendicare la sconfitta e di trovare i primi tre punti dell’anno.

La formazione lecchese non è comunque da sottovalutare: la sua caratteristica principale è la grande abilità in difesa, condita da alcune attaccanti di palla alta importanti come Maria Teresa “Terry” Bassi (out nella prima giornata per un infortunio alla spalla) e Martina Bracchi (22 punti da opposto all’esordio).

Dando uno sguardo al resto del Girone A, una delle formazioni che più impressionato nella prima giornata è la Valsabbina Millenium Brescia. Le lombarde saranno impegnate nell’unica sfida di giornata tra formazioni vittoriose all’esordio, in casa della Bsc Materials Sassuolo dell’ex allenatore della LPM Bam Mondovì Maurizio Venco. Busto Arsizio può invece confermare l’ottimo esordio a Mondovì ospitando la Emilbronzo 2000 Montale. Impegno “malleabile” anche per la Itas Trentino,, in casa contro la Tecnoteam Albese Volley Como.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 2

Club Italia – U.S. Esperia Cremona

Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – Valsabbina Millenium Brescia

Picco Lecco – Lpm Bam Mondovì

Chromavis Eco Db Offanengo – Volley Hermaea Olbia

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Volley Hermaea Olbia, U.S. Esperia Cremona, Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio, Picco Lecco 3;

Bsc Materials Sassuolo 2;

Emilbronzo 2000 Montale 1;

Tecnoteam Albese Volley Como, Lpm Bam Mondovì, Itas Trentino, Chromavis Eco Db Offanengo, Club Italia 0.