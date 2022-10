La Banca di Caraglio ha premiato i neodiplomati e neolaureati più meritevoli

Nelle serate di venerdì 21 e venerdì 28 ottobre, presso la sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca di Caraglio, si è tenuto il consueto conferimento delle borse di studio alla memoria del Cavalier Ufficiale Luigi Bruno da parte dell’Istituto caragliese. Banca di Caraglio ha premiato i neodiplomati e neolaureati del territorio che si sono distinti per il loro impegno e talento, conseguendo i risultati scolastici e accademici migliori, con borse di studio per un valore complessivo di oltre 30.000 euro. Alla cerimonia, trasmessa anche in streaming sul canale YouTube della Banca, hanno partecipato i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito, guidati dal presidente Livio Tomatis, oltre alla Direzione Generale.

“Le borse di studio alla memoria del Cavalier Ufficiale Luigi Bruno, giunte alla loro sessantunesima edizione, esprimono a pieno lo spirito della nostra Banca che con questo gesto vuole sostenere i giovani meritevoli e il loro futuro – sottolinea Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio -. Premiare questi ragazzi e ragazze è, come sempre, un momento di grande emozione che ci piace condividere con gli studenti e le loro famiglie. Questo contributo, oltre ad essere un modo per valorizzare i loro sforzi e il loro impegno, augurandogli buona fortuna per il loro percorso di vita e professionale, vuole essere un segnale di sostegno concreto che si rinnova ogni anno”.

Le borse di studio per i neodiplomati che hanno ottenuto una votazione minima di 95/100, del valore di 500 euro ciascuna, sono state assegnate a Tommaso Allinio (Cervasca), Leonardo Armando (Caraglio), Marianna Ballestra (Limone Piemonte), Alice Bruna (Vignolo), Fabiana Chirio (Cuneo), Sara Comino (Morozzo), Anna Dalmasso (Cuneo), Marta Dalmasso (Robilante), Gabriele Donadio (Busca), Martina Dutto (Cuneo), Gabriele Ferrero (Costigliole Saluzzo), Andrea Gastaldi (Bernezzo), Giulia Minetti (Busca), Chiara Muratore (Ventimiglia), Sofia Nazari (Costigliole Saluzzo), Michele Ponzo (Caraglio), Nicolò Priolo (Cuneo), Debora Raimondo (Bordighera), Gabriele Ratti (Roccavione), Simone Rinaudo (Busca), Stefano Rinaudo (Costigliole Saluzzo), Miki Rittano (Margarita), Marco Romana (Robilante), Aleksandra Venezia (Villar San Costanzo).

I neolaureati che hanno conseguito la laurea magistrale con votazione di 110/110 e hanno ricevuto un contributo di 800 euro cadauno sono: Francesca Ballatore (Roccavione), Federica Beccaria (Caraglio), Camilla Bottero (Limone Piemonte), Giovanni Brignone (Cuneo), Emanuele Bruno (Caraglio), Simone Chiocchia (Dronero), Michaela Chirio (Cuneo), Marta Dalmasso (Cuneo), Valentina Della Corte (Roccavione), Sara Garelli (Margarita), Alessia Garnero (Busca), Gabriele Giordanengo (Robilante), Andrea Giordano (Caraglio), Sara Gondolo (Cuneo), Martina Iemma (Ventimiglia), Alessandra Martino (Roccasparvera), Francesco Masillo (Cuneo), Valentina Massa (Cervasca), Sara Mattalia (Cuneo), Stefano Mattalia (Cervasca), Francesco Prato (Villanova Mondovì), Miriam Lucia Racca (Busca), Greta Raina (Busca), Martina Re (Vignolo) e Francesca Tomatis (Fossano).

L’istituto di credito ha inoltre omaggiato i vincitori di un versamento di 100 euro al fondo pensione “Plurifonds” o ad altro fondo pensione collocato per il tramite della banca.

c.s.