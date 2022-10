Volley B/M – La Mercatò Alba a La Spezia in cerca di tre punti e di continuità

Seconda trasferta ligure stagionale per la Mercatò Alba nel quarto turno della Serie B maschile di pallavolo. Sarà infatti la NPSG La Spezia l’avversaria di giornata: gli spezzini hanno abbandonato nell’ultima giornata lo zero in classifica, andando ad imporsi per 3-0 in casa dell’AS Novi.

Alba si presenta a questa sfida dopo la bella prestazione di una settimana fa, con conseguente vittoria per 3-1 sulla Fenera Chieri 76. L’obiettivo dei ragazzi di coach Pezzoli è dunque quello di dare continuità ad un buon avvio, fatto di due vittorie ed una sconfitta. La partita in terra ligure è certamente alla portata e sarà anche un buon test sulla tenuta mentale dei ragazzi guidati da coach Pezzoli, con il blackout della seconda giornata contro Novi che sembra essere ormai alle spalle.

Una buona vittoria potrebbe valere anche un altro passo avanti in classifica, sebbene neanche le dirette avversarie abbiano scontri impossibili. La capolista Negrini/CTE Acqui è impegnata in casa contro la Sant’Anna Tomcar, ancora a tre punti in classifica; la diretta inseguitrice Alto Canavese è a sua volta in Liguria contro la FAS Albisola, ancora a zero in classifica. La sfida forse più interessante della giornata vede scontrarsi Canottieri Olgina Piacenza, a pari punti con la Mercatò Alba, che ospita la Colombo Volley Genova, terza forza del campionato.

SERIE B MASCHILE – GIORNATA 4

Negrini/CTE Acqui – Sant’Anna Tomcar

FAS Albisola – Alto Canavese

CUS Genova – PVL Cerealterra Ciriè

Canottieri Olgina Piacenza – Colombo Volley Genova

Volley Parella Torino – AS Novi

Zephyr Mulattieri Spezia – Fenera Chieri 76

NPSG La Spezia – Mercatò Alba

SERIE B MASCHILE – CLASSIFICA

Negrini/CTE Acqui 9;

Alto Canavese 8;

Colombo Volley Genova 7;

Canottieri Olgina Piacenza, PVL Cerealterra Ciriè, Mercatò Alba 6;

AS Novi, Fenera Chieri 76, Volley Parella Torino 4;

Zephyr Mulattieri Spezia, NPSG La Spezia, Sant’Anna Tomcar 3;

CUS Genova, FAS Albisola 0.