Cuneo, sabato 5 novembre a Palazzo Samone aprono le mostre “Intima Materia” e “Luce svelata”

Sabato 5 novembre 2022 alle ore 18 a Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4 – Cuneo, si inaugurano le mostre Intima Materia a cura di Sandro Bozzolo e Luce svelata a cura di Franco Giletta.

Le mostre allestite in Palazzo Samone saranno visitabili dal 5 al 27 novembre 2022, venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con ingresso libero, nel rispetto della normativa anti Covid. Per informazioni scrivere a [email protected]

Si tratta della trentaduesima e della trentatreesima mostra della rassegna provinciale

Intima Materia

degli artisti

Clara Daniele e Michele Bruna

Clara Daniele e Michele Bruna, in questo loro poderoso incontro, esplorano con insolita forza il pulviscolo cosmico che aleggia intorno a noi. Il metallo e la fibra, il tessuto e la carta, l’acqua che tutto lega e tutto trasforma. Anche la polvere di stelle, raccolta dal pavimento come residuo del processo artistico dell’uno, diviene pigmento e colore per la creazione dell’altra. Come nella migliore tradizione artistica, entrambi rimuovono strati. Lui di materiale ferroso e cartaceo, velocizzando un’ossidazione che diventerà sede per figure astratte e irripetibili, lei di pelle e ricordi, per lasciare intravedere l’interno di un corpo che è anche dolore.

Il risultato è una materia intima che si porta addosso tutte le materie intime possibili: figure e sogni, memorie e turbamenti, tradizioni e legami.

Sandro Bozzolo

Luce svelata

degli artisti

Bruno Giuliano e Marco Ruffino

Il percorso espositivo accompagna il visitatore in un coinvolgente ed emozionante viaggio tra le opere di due artisti che, pur negli autonomi e originali ambiti di ricerca, hanno in comune l’elemento creativo dell’utilizzo del fuoco e della combustione.

Il segreto del fascino di queste opere risiede nella loro capacità di fare scaturire luce dalla materia inerte, di farla emergere anche laddove, paradossalmente, sembrerebbe aver vinto l’oscurità, rivelando il segreto della passione creatrice, il sacro fuoco dell’arte, capace di donare a chi le osserva l’emozione di un’illuminazione interiore, quella di una luce svelata…