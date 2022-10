Gusta Cherasco: un successo all’insegna dei sapori e della cultura

Si è chiusa con la cena solidale di lunedì 24 ottobre la seconda edizione di Gusta Cherasco, che per un intero week end ha voluto mettere in “piazza” le specialità enogastronomiche e turistiche di un territorio ricco di eccellenze.

Il successo della due giorni cheraschese è stato certificato dalle circa 7.000 persone che hanno visitato la temporanea “Piazza del vino e del cibo” presso la Piazza Arco del Belvedere, per degustare, acquistare e scoprire delizie uniche come la robiola di Cherasco De.Co. la salsiccia di barolo, lo zafferano al miele, le lumache, i tartufi e ancora le nocciole, i biscotti “ranocchio” di Roreto e i rinomati baci di Cherasco.

Senza dimenticare i numerosi vini in degustazione, a cominciare dal Barolo Mantoetto. A guidare i visitatori alla scoperta di questi sapori sono stati i produttori facenti parte dell’Associazione Gusta Cherasco, i produttori ospiti e il ristorantino curato dal Melograno Catering di Cherasco, con menù studiati per esaltare le tipicità locali

Anche le attività di approfondimento hanno avuto un ottimo riscontro, come la masterclass “La Linea Gotica del vino”, organizzata dalla Banca del Vino, che ha registrato il tutto esaurito, così come l’incontro su “Nutrizione e attività fisica… gli strumenti per guadagnare anni di vita in salute”.

Ugualmente le iniziative dedicate a “Gli Amici del Sigaro Italico” e al “Salottino delle essenze per Gusta Cherasco”, in collaborazione con L’Acqua di Cherasco, hanno incontrato l’interesse di un pubblico appassionato e curioso di scoprire nuovi sapori e abbinamenti inaspettati.

Gli amanti della cultura hanno poi potuto unire i piaceri della tavola a quelli dell’arte, visitando la mostra dedicata al genio di Joan Mirò dal titolo “Genius loci: l’alfabeto del segno e della materia” in programma presso Palazzo Salmatoris fino al 22 gennaio 2023, mentre i più sportivi si sono avventurati in sella a un’e-bike noleggiata da Idea Bici, alla scoperta dei vigneti più affascinanti della zona, accompagnati da guide certificate della Regione Piemonte.

A concludere la seconda edizione di Gusta Cherasco è stata la cena solidale di lunedì 24 ottobre che, come le attività del week end, ha registrato il tutto esaurito. Una serata realizzata in collaborazione con il catering Inclusivo “Bundamangè”, per godersi una volta ancora i sapori del territorio, per brindare al successo della manifestazione e, soprattutto, per fare del bene, dal momento che il ricavato è stato devoluto alla Fondazione Cucine Colte. A conclusione della cena l’artista cheraschese Feny Parasole ha omaggiato gli ospiti con una cartolina raffigurante l’arco della Madonna del Popolo, ritratto con vari colori diversi.

“Il successo di Gusta Cherasco ci rende felici e orgogliosi della nostra bella città. La manifestazione ha soddisfatto tutti: dagli organizzatori ai produttori, fino al numerosissimo pubblico che in questi due giorni ha voluto visitare Cherasco per conoscerne i tesori enogastronomici, artistici e paesaggistici. Ritengo che in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando iniziative come Gusta Cherasco possano offrire momenti di svago e allo stesso tempo di riflessione e approfondimento, perché il cibo è convivialità ma è anche benessere e cultura, oltre che identità di un territorio e persone che lo vivono e che contribuiscono a farlo crescere”, ha dichiarato Umberto Ferrondi, Assessore alla valorizzazione dei prodotti gastronomici della Città di Cherasco.

Gusta Cherasco è stata organizzata dal Comune di Cherasco e dall’Associazione Cherasco Eventi per promuovere e sostenere le innumerevoli specialità ristorative, enogastronomiche e legate al mondo dell’ospitalità del territorio.

c.s.