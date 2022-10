Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Caraglio espugna Marene 2-1, il Tre Valli con un piede (e mezzo) alla fase successiva

Vittoria in trasferta per il Caraglio nella 2ª giornata della seconda fase di Coppa Piemonte Prima Categoria.

La formazione bianco verde, infatti, riscatta la clamorosa confitta per 0-7 patita per mano del Tre Valli e batte 1-2 il Marene grazie alle reti di Casa ed Allinei. Alla compagine rossoblu non basta, dunque, la marcatura di Gennero per ottenere un risultato positivo.

A 90′ dal termine del girone il Tre Valli può, dunque, guardare con cauto ottimismo al passaggio del turno. I monregalesi, infatti, nell’ultima gara del raggruppamento potranno affrontare tra le mura amiche il Marene consapevoli che basterà una vittoria, un pareggio od anche una sconfitta, con un numero massimo di 3 reti di scarto, per approdare alla fase successiva.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 2ª fase

Marene – Caraglio 1-2

Pol. Garino – San Bernardo 0-1

Cameri – Virtus Villadossola

Nuova Astigiana – Capriatese

Pro Collegno – GiavenoCoazze

Spazio Talent Soccer – KL Pertura 1-2

Sportiva Nolese – Cenro Giov. Calcio

Strambinese – Gattinara