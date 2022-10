Confindustria Cuneo e Ance Cuneo organizzano il convegno “Attività estrattive: incontro con la Regione Piemonte”

Confindustria Cuneo e Ance Cuneo, in collaborazione con la Regione Piemonte, hanno organizzato il convegno dal titolo: “Attività estrattive: incontro con la Regione Piemonte”, per fare il punto sulle pratiche richieste per la gestione di esercizio di una cava. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 novembre alle 14,30 presso la sala Michele Ferrero, nella sede di Confindustria Cuneo, in via Vittorio Bersezio 9 a Cuneo.

Il convegno intende costituire un utile momento di confronto rivolto alle imprese del settore, al fine di consentire un’analisi puntuale di quanto fatto e delle possibilità di miglioramento rispetto alla redazione documentale. Attraverso questo incontro si approfondiranno i contenuti del regolamento sui vuoti di cava di recente pubblicazione e verrà illustrata la ratio che ha portato alla sua scrittura. Inoltre, attraverso gli interventi dei funzionari della Regione Piemonte, si farà anche il punto della situazione in merito alle pratiche autorizzative previste dalla norma per la gestione di un’attività estrattiva, consentendo un aggiornamento sui principali adempimenti in materia a cui ottemperare. Il tema pianificatorio della prossima emanazione del Prae, il piano regionale per le attività estrattive, invece, sarà oggetto di specifici incontri successivi, che avranno luogo sia nella fase precedenti l’approvazione in Giunta regionale che in quelle successive.

Con questo appuntamento si darà sostanza alla volontà della Regione Piemonte di dimostrare vicinanza alle imprese, incentivando il dialogo tra Istituzioni e privati: per tale ragione, oltre ad essere a ingresso gratuito, il convegno è organizzato in presenza, sul territorio.

L’Amministrazione regionale sarà presente con l’assessore allo Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese Andrea Tronzano, cui spetterà l’incombenza dei saluti istituzionali, insieme a Marco Rapalino, presidente Sezione Materiale da Costruzione Estrattori Confindustria Cuneo e a Gabriele Gazzano, presidente Ance Cuneo.

A seguire sono previsti gli interventi di Edoardo Guerrini, dirigente del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte e del collega Luigi Rinaldi, i quali approfondiranno il tema degli “Obblighi e adempimenti prima, durante e dopo la fase di esercizio di un’autorizzazione estrattiva”.

Per concludere i lavori, coordinati da Andrea Corniolo, responsabile del Servizio Sicurezza e Ambiente Confindustria Cuneo, si darà spazio alle aziende presenti, le quali potranno formulare domande specifiche ai funzionari regionali intervenuti.

Per ulteriori dettagli e per adesioni: www.confindustriacuneo.it/calendario.