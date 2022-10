Cuneo: al MIAC torna la Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese (FOTO e VIDEO)

Le eccellenze bovine in vetrina. Torna a Cuneo il tradizionale appuntamento autunnale con la Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese, giunta alla sua 42ª edizione: la kermesse, dedicata ad allevatori, tecnici, appassionati e buongustai, si svolgerà presso l’area del MIAC dal 4 al 6 novembre.

Oggi, 26 ottobre, la presentazione nella sede dell’Atl del Cuneese, alla presenza di organizzatori, istituzioni ed enti che supportano l’evento. “Il territorio della provincia di Cuneo, ancora una volta, esplicita la sua vocazione agricola e di allevamento e la unisce al turismo. – così la direttrice della ATL del Cuneese Daniela Salvestrin – Questa carne sta riscuotendo tantissimo successo: chi non la conosce, inizia ad apprezzarla, chi la conosce già è contento di incontrarla”.

“Una manifestazione di carattere nazionale, – sottolinea Andrea Quaglino, direttore di Anaborapi – in cui vengono presentati i migliori soggetti della razza, da una parte destinata agli allevatori, dall’altra un momento di promozione della nostra produzione certificata. Un prodotto di qualità, richiesto dal pubblico ma che, purtroppo, in questi ultimi mesi, a causa dei costi degli alimenti, del fieno e dell’energia, sta soffrendo. La speranza è che questa situazione termini al più presto perché le nostre aziende, effettivamente, fanno fatica ad andare avanti”.

“Un’occasione grande per far conoscere un’eccellenza del nostro territorio – aggiunge Marcello Cavallo, Presidente del MIAC – . Mi auguro che sia il momento giusto sia per far vedere i nostri capi, sia di promuoverli al di là degli ambiti territoriali consueti: è una razza che rischia, con le difficoltà che vivono gli allevatori, di ridursi molto. Questa carne è il “tartufo” della nostra area e quindi che ci sia l’impegno di tutti in questa direzione”.

Intervenuti, fra gli altri, il vicesindaco Luca Serale, che ha messo l’accento “sul lavoro che è stato portato avanti negli anni, merito a chi ha portato nelle stalle ed ha accresciuto la qualità del prodotto”; il Consigliere Regionale Paolo Demarchi che ha rimarcato le difficoltà degli allevatori, spiegando che “stiamo facendo di tutto come Regione Piemonte, anche con la programmazione del piano di sviluppo rurale, per venire loro incontro”; per Anaborapi Bruno Bertola, allevatore e vicepresidente, Guido Garnero, responsabile settore mostre; la Direttrice del MIAC Cristina Allisiari; il vicepresidente di Fondazione CRC Enrico Collidà.

LA BOVINA PIEMONTESE – La razza, negli anni, si è trasformata da bovino “tuttofare” ad animale specializzato nella produzione di carne di altissima qualità. Attraverso un sapiente lavoro selettivo, la razza ha saputo adattarsi alla differente richiesta dei consumatori, che richiedono carne magra, tenera, povera in grasso e colesterolo e … facile e veloce da cucinare. In una parola una carne moderna. Ma la Piemontese ha le carte in regola anche dal punto di vista ecologico, ambientale e sociale. E’ una razza allevata in piccole aziende diretto coltivatrici, dove la famiglia è ancora l’unità di base.

I foraggi ed i mangimi autoprodotti sono reimpiegati direttamente come alimenti per i propri animali, a chilometri 0. Si fa un uso limitato di antiparassitari e diserbanti, in quanto il prato non ne richiede ed il letame è favorevolmente utilizzato come fertilizzante del terreno, migliorando

l’apporto di sostanza organica.

Le aziende zootecniche che allevano Piemontese stanno investendo, trasformando le vecchie stalle in strutture moderne ed accoglienti per gli animali. I bovini sono liberi in locali ampi, luminosi, freschi d’estate e riparati durante l’inverno; non mancano mai foraggi di qualità ed acqua. Spesso le vacche pascolano sui prati aziendali e – quelle più fortunate – si trasferiscono in alpeggio per la stagione estiva.

L’obiettivo è di ottenere una razza rispettosa dell’ambiente, longeva, fertile, resistente alle malattie, resiliente ai cambiamenti e dal temperamento docile”. Infatti, il progetto I-BEEF – Italian Biodiversity Environment Efficiency

Fitness, finaziato dalla Comunità Europea – utilizzando le più recenti tecnologie disponibili per il miglioramento genetico basate anche sullo studio del DNA, permette di scegliere i riproduttori – tori, manze e vacche – in modo più preciso ed efficiente.

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 novembre:

Mattino

– arrivo allevatori con i Bovini partecipanti ai concorsi

Pomeriggio

– inizio dei concorsi zootecnici con la valutazione delle categorie MANZE

– serata gourmet con la carne di Piemontese in collaborazione con ristoratori di Cuneo

Sabato 5 novembre

mattino:

– apertura del mercato dei prodotti agroalimentari del territorio; apertura stands dei prodotti

zootecnici; esposizione macchine agricole.

– mostra fotografica delle opere partecipanti al concorso fotografico “La Mia Piemontese”

– concorsi zootecnici con la valutazione delle categorie TORELLI e TORI

– ore 10,30 Concorsi con le scuole agrarie

– ore 11.00 inaugurazione ufficiale

Pomeriggio:

– concorsi zootecnici con la valutazione delle categorie VACCHE

– serata gourmet con la carne di Piemontese in collaborazione con ristoratori di Cuneo

Domenica 6 novembre

mattino

Proclamazione Campioni Assoluti dei TORELLI, delle MANZE, delle VACCHE e dei TORI.

ore 12,00 Premiazioni

14,30 Concorso vacca nutrice con vitello al seguito

16,00 Concorso paratori junior

17,00 Chiusura della mostra

Sabato e domenica saranno presenti stands vari che proporranno prodotti zootecnici: mangimi, integratori alimentari, prodotti veterinari, attrezzature e strutture zootecniche. Inoltre svariati produttori daranno vita ad un mercato dei prodotti agroalimentari del territorio; non mancheranno quindi formaggi, salumi ed ortaggi di stagione. Lo spaccio Compral (presso MIAC) sarà aperto per acquisti di carne di razza Piemontese certificata.

IL PROGRAMMA DEI CONCORSI

Venerdì 4 novembre:

Mattino arrivo allevatori con i Bovini partecipanti ai concorsi

Pomeriggio inizio dei concorsi

14,30 valutazione 7ª categoria – Manze da 8 a 11 mesi

15,00 valutazione 8ª categoria – Manze da 11 a 14 mesi

15,30 valutazione 9ª categoria – Manze da 14 a 18 mesi

16,00 valutazione 10ª categoria – Manze da 18 a 22 mesi

16,30 valutazione 11ª categoria – Manze da 24 a 28 mesi

17.00 Merenda sinoira

Sabato 5 novembre

9,30 valutazione 1ª categoria – torelli da 8 a 11 mesi

10,00 valutazione 2ª categoria – torelli da 11 a 14 mesi

10,30 valutazione 3ª categoria – torelli da 14 a 18 mesi

11,00 valutazione 4ª categoria – Tori da 18 a 24 mesi

11,30 valutazione 5ª categoria – Tori da 24 a 36 mesi

in contemporanea si svolgono le gare per le scuole agrarie

Pomeriggio

14,30 valutazione 12ª categoria – Vacche fino a 4 anni

15,00 valutazione 13ª categoria – Vacche da 4 a 6 anni

15,30 valutazione 14ª categoria – Vacche da 6 a 9 anni

16,00 valutazione 15ª categoria – Vacche di oltre 9 anni

GRAN CENA DELL’ALLEVATORE (su prenotazione al numero 0173/750791)

Domenica 6 novembre

9,30 Proclamazione Campione Assoluto TORELLI

10,00 Proclamazione Campionessa Assoluta MANZE

10,30 Proclamazione Campionessa Assoluta VACCHE

11,30 valutazione 6ª categoria – Tori di oltre 36 mesi

11,45 Proclamazione Campione Assoluto TORI

ore 12,00 Premiazioni

GRAN PRANZO DELL’ALLEVATORE (su prenotazione al numero 0173/750791)

15,00 Concorso vacca nutrice

16,00 Concorso paratori junior

17,00 Chiusura della mostra

La 42ª Mostra Nazionale Bovini Razza Piemontese, manifestazione riconosciuta dal Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) vede il supporto di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Coalvi, A.R.A. Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Atl del Cuneese e Camera di Commercio.