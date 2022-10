Approvato il DDL Allontanamento Zero: “Una norma ideologica e dannosa”

Oggi il centrodestra in Consiglio regionale ha scritto una pagina nera,

l’ennesima di questa legislatura. L’approvazione del DDL “Allontanamento

zero” rappresenta una profonda ferita per la nostra regione, per i

minori ed il sistema sociale. Una norma ideologica, nata su presupposti

sbagliati e destinata a produrre effetti devastanti.

Secondo la vulgata del Centrodestra gli allontanamenti dei minori dalle

famiglie avverrebbero per motivi economici, ma la realtà è ben diversa,

come hanno evidenziato tutti i professionisti ascoltati finora tra in

Consiglio regionale ed i numeri raccontano una realtà ben diversa da

quella raccontata dalla giunta Cirio. Numeri e dati che dimostrano un

aumento di violenze ed abusi del 137% in soli 10 anni, con un bambino

vittima di infanticidio ogni due settimane. E il cosiddetto

allontanamento zero non può far altro che peggiorare questo trend.

Sono già previste dalla normativa nazionale sostegni e aiuti per le

famiglie in difficoltà economica, uno fra tutti il reddito di

cittadinanza, una misura che secondo “Save the children” ha permesso a

milioni di bambini di condurre una vita dignitosa.

Circa l’80% degli allontanamenti è riconducibile a gravi carenze delle

capacità genitoriali per problematiche legate alle dipendenze, a

patologie psichiatriche, a maltrattamenti fisico-psicologici, a

trascuranze gravi o abusi sessuali. In questi casi l’intervento dei

servizi sociali salva le vite.

Siamo convinti che, in caso di cambio di governo regionale,

l’eliminazione della legge allontanamento zero rappresenti una priorità

assoluta.

Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte

Sean Sacco, Consigliere regionale M5S Piemonte

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte