Bra, grande successo per il progetto “Lo sport fortifica, lo studio nobilita” organizzato dalla UNVS

Si è svolta all’Auditorium Bper Banca di Bra in una sala gremita all’inverosimile, la quindicesima edizione del progetto “Lo sport fortifica, lo studio nobilita” ideato e fortemente voluto dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra capitanato dal Presidente Giuseppe Gandino.

In un’azione sinergica con l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule particolarmente attiva sulla provincia di Cuneo, dodici gli studenti premiati con una borsa di studio (gift card) del valore di Euro 250.00, riconoscendo ad ognuno meriti sportivi e scolastici.

Ed è ad Elena Abellonio, Giulia Carnevale, Margherita Cerretti, Sofia Di Benedetto, Ilaria Fornaciari, Kaur Sukhmanjot, Emanuele Pautasso, Anna Pellegrino, Eleonora Poggio, Matteo Sanino, Sofia Stralla, Kate Stroppiana che le tante autorità hanno consegnato l’ambito riconoscimento grazie ai cerimonieri di sala Renato Arduino e Sergio Provera.

A significare l’importanza dell’iniziativa a carattere sociale la presenza del Sindaco della città di Bra Gianni Fogliato, del Delegato del CONI Point Cuneo Claudia Martin, del Coordinatore del Ministero dell’Istruzioni di Cuneo Marita Giubergia, dei dirigenti Bper Banca Luca Gandino e Giuseppe Guerriero, del Responsabile Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuto Piemonte Città della Salute Anna Guermani, del Presidente dell’AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Gianfranco Vergnano e del Vice Presidente dell’UNVS Sezione di Bra Paola Ballocco.

Nel corso della serata si son vissuti momenti particolarmente significativi che hanno dato evidenza all’importanza del dono grazie alla testimonianza del trapiantato e dirigente AIDO Bruno Vottero, come toccante la consegna della “borsa di studio” nel ricordo di Carla Gaveglio da parte di Enrico Giraudo da tempo legato al Gruppo Comunale AIDO di Saluzzo, Piasco e Valle Varaita.

D’indubbio interesse anche la nomina di Ambasciatori della mission UNVS di Alessia Luca ed Elia Brizio atleti che porteranno tra i giovani e nel mondo dello sport un messaggio importante legato all’Unione ed allo status di Associazione di Promozione Sociale.

“L’obbiettivo del progetto iniziato nel 2007 è sicuramente quella di individuare di anno in anno le eccellenze che la bella nostra provincia “Granda” esprime in contesti sportivi e scolastici, ma vuole essere fondamentalmente un’occasione di festa e pensiamo di esserci riusciti” – afferma Paola Ballocco da anni nello staff dirigente dell’UNVS Sezione di Bra che aggiunge – “Tanto il lavoro profuso da parte di tutto il Consiglio Direttivo della nostra realtà associativa unitamente ad team di AIDO ed il risultato atteso è stato assolutamente centrato per non dire addirittura superato e questo per tutti noi è un premio che conferma la volontà di andare avanti con il nuovo format rivisto ed aggiornato in quest’ultima edizione per un’azione sociale rivolta alla comunità che anche sull’anno scolastico 2022/23 ci vedrà nuovamente in campo”.