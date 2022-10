Prima Categoria – Tre Valli e Monregale possono continuare a correre, Ama Brenta Ceva per uscire dalla crisi

Giornata già molto importante per le formazioni monregalesi impegnate nel Girone F del campionato di Prima Categoria. Se da un lato Monregale e Tre Valli hanno l’imperativo di vincere per mantenersi nelle zone nobili della classifica, per l’Ama Brenta Ceva è importante tornare al successo per allontanarsi da una situazione che non è ancora preoccupante ma va corretta subito.

Tornato nel suo terreno abituale fatto di roboanti prestazioni e di sonore vittorie, il Tre Valli a trazione serbo-brasiliana cerca di mantenere la testa solitaria della classifica ospitando il Caraglio. Le due formazioni si sono incontrate appena una settimana fa, in occasione della Coppa Piemonte Valle d’Aosta: ad imporsi fu la formazione di mister Damnjanovic, travolgente nel suo 7-0 finale. Tra le fila biancoverdi ci sarà certamente grande voglia di riscatto dopo la batosta subita, ma la sfida appare improba. Dall’altra parte i valligiani non dovranno commettere l’errore di sentirsi già i tre punti in tasca, ed evitare pericolosi cali di tensione.

Proprio mister Darko Damnjanovic introduce così la sfida:

“In dieci giorni è la seconda partita contro lo stesso avversario, non sarà facile proprio per il fatto di incrociarci dopo così poco tempo. Stimo crescendo come squadra, soprattutto a livello di allenamento, e stiamo recuperando tanti dei giocatori che si erano infortunati, nonostante recentemente se ne siano fermati altri due.

Scendiamo in campo con la voglia di continuare la nostra strada per vincere il campionato, che è il nostro obiettivo dichiarato. Il grande problema di questi ragazzi è la mentalità,, ma ci alleniamo tutti i giorni e stiamo crescendo molto sotto questo punto di vista. In questa partita contro Caraglio voglio vedere ancora di più questa cosa, perché la squadra è valida e può fare la differenza.”

Sempre a tre punti dalla capolista, la Monregale prova a non perdere terreno nella trasferta contro la Roretese. I ragazzi di mister Giuliano trovano un’avversaria che ha faticato molto in questo inizio di stagione, con un solo punto conquistato in sei partite, la peggior difesa (18 gol subiti) ed il secondo peggior attacco (cinque gol fatti). Per contro i biancorossi sono in striscia aperta di quattro vittorie consecutive ed hanno tutte le carte in regola per continuare il buon periodo. Considerando che anche Saviglianese e Boves MDG Cuneo hanno impegni facili, vincere diventa quasi obbligatorio.

La striscia aperta è invece di due sconfitte consecutive per l‘Ama Brenta Ceva. Dopo i cinque punti nelle prime quattro giornate i cebani hanno subito un paio di battute d’arresto e, sebbene la stagione sia ancora agli inizi, sono in piena zona playout. Lo scontro diretto, casalingo per di più, contro un Marene che sta appena tre punti sopra, assume dunque già grande importanza. Gli ospiti hanno a loro volta faticato nelìgli ultimi turni, subendo ben 13 gol in tre giornate: 2 dal San Rocco, 6 dall’Area Calcio Alba Roero e 5 dal Tre Valli. La giusta cattiveria offensiva sarà dunque la chiave per la squadra di mister Tomatis.