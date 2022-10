Volley C/F – Test importanti per El Gall e Vicoforte, Libellula in casa del fanalino di coda Volpiano

La terza giornata della Serie C femminile di volley offre delle sfide affascinanti e altrettanto interessanti per tutte e tre le formazioni cuneesi impegnate nella categoria. Per Vicoforte ed El Gall si prospettano due sfide che potranno dire già molto in termini di ambizioni, mentre la Libellula Volley deve fare punti contro una formazione alla portata.

Partiamo proprio dalla Libellula Volley, impegnata a caccia di punti sul campo della Vol-ley Academy Volpiano. La formazione torinese è a sua volta un progetto giovanile che sta maturando esperienza, e finora sono arrivate due sconfitte, prima con Vicoforte e poi con Chieri. Per le giovani braidesi fare punti in questa fase della stagione è molto importante, in attesa dei sintomatici miglioramenti che arriveranno con il passare dei mesi.

Un discorso molto simile può essere fatto per El Gall, che a sua volta non ha ancora mosso la classifica perdendo i due derby. Per le giovani ragazze di coach Arduino le partite complicate non sono finite: l’avversaria di giornata è la Unionvolley Pinerolo, che guida la classifica a punteggio pieno. Le pinerolesi hanno regolato Libellula e Montalto Dora, proponendosi come sorpresa del campionato, almeno in queste prime fasi. Per le giovani albesi si tratta dunque di una sfida complicata, da giocare al massimo delle forze.

Capolista un po’ a sorpresa ed autore di un ottimo inizio, il Vicoforte Volley Ceva Bam misura in trasferta le sue ambizioni. Le verdeblu di coach Pagliuca saranno impegnate in casa della Mts Ser Santena, che le segue di un solo punto ma è una delle squadre potenzialmente più forti del girone. Le due formazioni si sono già incontrate in Coppa Piemonte, con le torinesi cappaci di imporsi con un netto 3-0. Non è sicuramente questa la partita da vincere per le vicesi, sulla carta inferiori, ma si sa che l’appetito vien mangiando e un buon risultato potrebbe aprire finestre su paesaggi inattesi.

Guardando in giro per il girone, impegni di varia difficoltà attendono le altre due prime in classifica. La Cascina Capello Chieri rende visita alla A.F. Volley, ancora a zero punti, mentre il test è molto più probante per la Isil Volley Almese Massi, che aspetta le pericolose teenager della In Volley Piemonte.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 3

Unionvolley Pinerolo – El Gall

Isil Volley Almese Massi – In Volley Piemonte

Vol-ley Academy Volpiano – Libellula Volley

Mts Ser Santena – Vicoforte Volley Ceva Bam

G.S. Sangone Nichelino – Pallavolo Montalto Dora

Club76 Playasti – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

A.F. Volley – Cascina Capello Chieri

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Vicoforte Volley Ceva Bam, Cascina Capello Chieri, Isil Volley Almese Massi, Unionvolley Pinerolo 6;

Mts Ser Santena 5;

In Volley Piemonte 4;

Libellula Volley, Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3;

G.S. Sangone Nichelino 2;

Pallavolo Montalto Dora 1;

A.F. Volley, El Gall, Club76 Playasti, Vol-ley Academy Volpiano 0.