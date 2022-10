Under 19 Regionale: Centallo in campo con uno squalificato, il Cuneo Olmo vince il ricorso

Cambia il risultato di una partita, nonché derby cuneese, disputata nel campionato di Juniores – Under 19 Regionale.

Si tratta di Giovanile Centallo-Cuneo Olmo, gara valida per la quarta giornata del girone C, disputata lo scorso 8 ottobre e vinta dai rossoblù di mister Giusti per 2-1. Il motivo? La presenza in campo di un giocatore, Thomas Giusti, che risultava squalificato per recidiva di ammonizioni.

Il verdetto è quindi inequivocabile: 3-0 a tavolino per la società ricorrente, Cuneo Olmo, che fa così un bel balzo in classifica, staccando i centallesi e portandosi al comando, a pari punti con la Cheraschese. I rossoblù scivolano invece a quota 9.

Ecco le motivazioni della sentenza:

“Il Giudice Sportivo Territoriale,

– letto il reclamo presentato da parte della Società AC CUNEO 1905 OLMO avverso la regolarità della gara disputata in data 8/10/2022 contro la società ASD GIOVANILE CENTALLO 2006, valida per il Campionato Regionale Under 19, Girone C, s.s. 2022/2023, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari del calciatore Thomas BARBERO, con la maglia n. 2, giocatore che risultava squalificato per un turno, in recidiva di ammonizioni, all’esito dell’ultima giornata di Campionato Regionale Under 17 s.s. 2021/2022, come da C.U. del C.R. Piemonte e Valle d’Aosta n. 87 del 12/05/2022, da scontarsi dunque nell’attuale Campionato Under 19 Regionale (per ragioni anagrafiche);

– osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d’Aosta in data 10/10/2022 unitamente a prova della trasmissione a mezzo PEC dello stesso alla Società reclamata, ed è stato preannunciato in data 9/10/2022 sempre a mezzo PEC, inviata al C.R. ed agli avversari;

– esaminati i referti di gara nonché le distinte giocatori della ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 per la gara in oggetto, e per le tre partite precedentemente disputate nel corso del presente Campionato, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo o comunque l’inserimento in distinta del suddetto giocatore, e verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante;

– ritenuto dunque fondato nel merito il reclamo della AC CUNEO 1905 OLMO

DELIBERA

– di accogliere il reclamo presentato dalla società AC CUNEO 1905 OLMO, assegnando gara persa alla Società ASD GIOVANILE CENTALLO 2006, ed omologando il seguente risultato: ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 – AC CUNEO 1905 OLMO 0-3;

– di comminare l’ammenda di Euro 150,00 alla ASD GIOVANILE CENTALLO 2006;

– di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Fabrizio SILVESTRO, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 16/12/2022;

– di squalificare per un’ulteriore gara il giocatore BARBERO Thomas sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;

– di non disporre l’addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata”.

Ecco, infine, la nuova classifica.

Classifica

Cheraschese e Cuneo Olmo 15, Saviglianese 13, Monregale 10, Giovanile Centallo 9, Candiolo 8, Roretese 6, Trofarello 6, Saluzzo 4, Albese 4, Valle Po 3, Alba Calcio 2, Carmagnola 3, Carignano 1