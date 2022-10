Volley D/F – Racconigi mantiene la testa, Villanova si tiene in scia travolgendo L’Alba Volley

Pronostici rispettati in larga parte nella seconda giornata di Serie D femminile di pallavolo. I valori intravisti nella prima giornata di gare si sono mantenuti tali, lanciando tre squadre in testa alla classifica.

Tra loro c’è la Rs Volley Racconigi, che regola la Bcc-Surrauto Cervere per 3-1. Le ragazze di coach Benvenuti replicano dunque il successo già ottenuto contro le cerveresi in Coppa Piemonte e restano a punteggio pieno. Le padrone di casa hanno un solo passaggio a vuoto nel terzo set, all’interno di una gara dominata e chiusa con parziali molto ampi.

Ad un solo punto dalla vetta si mantiene il Villanova Volley Bam, che in un altro derby cuneese lascia a bocca asciutta la giovane Banca d’Alba L’Alba Volley. Le monregalesi si riprendono dal mezzo passo falso della prima giornata con tre set di grande autorità. Solo nell’ultimo set le albesi riescono ad impensierire le padrone di casa, che comunque conquistano l’intera posta in palio.

A pari punti, tre, con Alba,, troviamo la Insieme Marene-Savigliano, capace di vincere in casa in cinque set sul Monviso Volley. Sotto per due set a uno, le padrone di casa conquistano un quarto set al cardiopalma e dominano il tie-break. Per le ospiti bargesi si tratta della seconda sconfitta in cinque set in due partite, dando seguito a quella con Villanova di sette giorni prima.

Continua l’avvio non positivo della Sicom Cherasco, che dopo la sconfitta dell’esordio in Val Chisone cede il passo anche al Volley Busca. Le ospiti di coach Solferino vanno avanti per due volte,, ma entrambe le volte le cheraschesi riescono ad impattare la situazione. Il tie-break sorride infine alle buschesi, che portano a due punti molto importanti per trovare buone sensazioni per la stagione.

Cade per la seconda volta consecutiva anche la LPM Bam Mondovì, che cede in tre set al cospetto del Mollificio R.m.i. Val Chisone. In realtà le giovani “Pumine” non disputano una brutta partita nonostante i parziali, ma sono affossate dai tanti errori gratuiti che non permettono loro di mantenere la scia delle avversarie. Segnali positivi, dunque, in vista del prossimo turno, il derby contro Villanova.

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 2

Villanova Volley Bam – Banca d’Alba L’Alba Volley 3-0 (25-13; 25-15; 25-22)

Val Sangone Volley – Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley 3-0 (25-20; 25-19; 25-16)

LPM Bam Mondovì – Mollificio R.m.i. Val Chisone 0-3 (15-25; 17-25; 17-25)

Insieme Marene-Savigliano – Monviso Volley 3-2 (25-23; 21-25; 19-25; 27-25; 15-6)

Sicom Cherasco – Volley Busca 2-3 (23-25; 25-14; 17-25; 25-20; 12-15)

Rs Volley Racconigi – Bcc-Surrauto Cervere 3-1 (25-19; 25-11; 22-25; 25-12)

SERIE D FEMMINILE – CLASSIFICA

Mollificio R.m.i. Val Chisone, Val Sangone Volley, Rs Volley Racconigi 6;

Villanova Volley Bam 5;

Insieme Marene-Savigliano, Banca d’Alba L’Alba Volley 3;

Volley Busca, Bcc-Surrauto Cervere, Monviso Volley 2;

Sicom Cherasco 1;

Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley, LPM Bam Mondovì 0.

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 3

Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley – Volley Busca

LPM Bam Mondovì – Villanova Volley Bam

Banca d’Alba L’Alba Volley – Insieme Marene-Savigliano

Mollificio R.m.i. Val Chisone – Val Sangone Volley

Monviso Volley – Rs Volley Racconigi

Bcc-Surrauto Cervere – Sicom Cherasco