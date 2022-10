Un risotto rosa al Tartufo Bianco d’Alba per la presentazione del 106° Giro d’Italia

Il territorio di Langhe Monferrato Roero è stato tra i protagonisti della presentazione dell’edizione numero 106 del Giro d’Italia ieri, lunedì 17 ottobre, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. In occasione dell’evento – targato Rcs Sport –, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Città di Bra (città di partenza della 12ª tappa della corsa rosa 2023), Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero hanno offerto al gruppo di selezionati giornalisti internazionali un cocktail di benvenuto dal titolo “I piatti delle nostre colline”.

Nel menù ideato e preparato dallo chef Eugenio Boer del ristorante Bu:r di Milano, i giornalisti accreditati hanno potuto assaggiare un risotto Carnaroli alla rapa rossa e robiola di Roccaverano con grattata di Tartufo Bianco d’Alba e una Torta Cortemilia guarnita con zabaglione all’uva fragola.

La tappa Bra-Rivoli, ufficializzata ieri a Milano, si correrà giovedì 18 maggio 2023 e toccherà numerosi borghi e paesaggi di Langhe e Roero, dando una straordinaria visibilità al territorio grazie a una copertura mediatica in oltre 200 Paesi e un seguito di milioni di appassionati in tutto il mondo, per uno degli eventi internazionali maggiormente capaci di coniugare sport e promozione turistica.