Martinetti (M5S): “Ospedale Savigliano, Saluzzo, Fossano: bene l’intesa, no al partenariato pubblico privato”

Bene l’intesa raggiunta questa mattina in Comune a Savigliano tra Regione Piemonte e sindaci del territorio per la realizzazione del nuovo ospedale di Saluzzo, Savigliano e Fossano. Positivo che le amministrazioni locali abbiano trovato un accordo sull’area identificata lungo direttrice Savigliano – Saluzzo, nella cosiddetta zona Panna

Elena, superando campanilismi e divisioni ideologiche.

Ora però chiediamo coerenza alla Giunta. Cirio e Icardi hanno più volte ribadito l’intenzione di utilizzare fondi pubblici provenienti dall’INAIL per realizzare l’opera. E’ necessario proseguire su questa strada, scongiurando pericolose ipotesi riguardanti i Partenariati

pubblico privati. Strumenti inadeguati, con enormi vantaggi per il privato e enormi rischi addossati interamente al pubblico. Una prospettiva insostenibile per le casse dell’Azienda sanitaria.

A Savigliano si possono evitare gli errori del passato, ma anche quelli del presente, come a Cuneo, dove si sta viaggiando spediti verso il Partenariato pubblico privato dopo aver annunciato il ricorso a fondi Inail. Su questo garantiamo massima vigilanza, in Regione Piemonte così come sul territorio.

Un ulteriore tassello fondamentale riguarda il mantenimento dei servizi sanitari sui tre territori interessati, così come richiesto dai sindaci, anche su questo fronte continueremo a tenere alta l’attenzione affinché questo buon progetto non porti ad una diminuzione della qualità delle prestazioni.

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte

