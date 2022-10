Questi Non Ce Li Possiamo Scordare: primo appuntamento al Teatro Magda Olivero di Saluzzo

Sarà giovedì 27 ottobre alle ore 21 e venerdì 28 (alle 10, per le scuole) il primo appuntamento, fuori abbonamento, della stagione teatrale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata da Comune di Saluzzo, Fondazione Piemonte dal Vivo e Ratatoj Aps. Ad andare in scena è lo spettacolo “QNCLPS- Questi Non Ce Li Possiamo Scordare. Storie partigiane di quei ragazzi che si diedero alla macchia”, una produzione ANPI Sezione Alba Bra/Materiali Sonori, per un progetto di Arlo Bigazzi e Diego Repetto.

Nel centenario della nascita di Beppe Fenoglio, lo spettacolo in forma di teatro musicale alterna testi dello scrittore partigiano a pagine di altri autori che contribuirono a far grande la narrativa italiana del Secondo Dopoguerra, quali Pietro Chiodi, Enzo Biagi, Emilio Sarzi Amadé, Italo Calvino e Giorgio Bocca.

“QNCLPS” pone l’accento sulle scelte, i timori, gli entusiasmi e le speranze che hanno portato quei giovani vissuti nel ’43, alla decisione d’intraprendere la strada della Guerra di Liberazione con l’intenzione di porre in evidenza l’umanità e l’energia che sono innate negli anni della gioventù.

Sul palco le letture sceniche saranno interpretate da Chiara Cappelli, Amandine Delclos, Diego Coscia, Andrea Borgogno, Leonardo Pagliazzi, Bettina Borri e Nina Viticchi, con le musiche di Arlo Bigazzi, Lorenzo Boscucci e Mirio Cosottini.

Costo del biglietto €10, ridotto a €8 (per Over 65, Possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Abbonati alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, Soci Arci) e ridotto a €6 per gli abbonati alla stagione del Teatro Magda Olivero.

I biglietti sono in vendita in cassa la sera dello spettacolo oppure online su mailticket al link:

https://www.mailticket.it/manifestazione/8D34/qnclps-questi-non-ce-li-possiamo-scordare

Per informazioni: www.cinemateatromagdaolivero.it

