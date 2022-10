Volley A1/F: Cuneo, il “Memorial Ferrari” di Novara è l’ultimo test pre-campionato

A una settimana dal debutto stagionale, in programma domenica 23 a Urbino, la Cuneo Granda S.Bernardo farà le prove generali al quinto Memorial Giampaolo Ferrari di Novara, ultimo impegno del precampionato biancorosso. Dopo la partecipazione dell’anno scorso, chiusa con un secondo posto alle spalle della Igor Gorgonzola Novara, le gatte torneranno al Pala Igor per proseguire nel processo di messa a punto che nello scorso fine settimana ha vissuto uno step importante con il successo nel primo Trofeo “Amor Avis” by Fideuram a Viadana. Sabato 15 al Pala Igor di Novara la Cuneo Granda S.Bernardo sfiderà la Wahs4Green Pinerolo alle ore 16:00 nella prima semifinale, mentre alle ore 18:30 la Igor Gorgonzola Novara affronterà la LPM BAM Mondovì (Serie A2).

Domenica 16 a partire dalle ore 15:00 le due finali del torneo, che sarà anche una sorta di ‘Coppa Piemonte’, con quattro delle cinque società di punta del movimento regionale impegnate sul campo (assente giustificata la Reale Mutua Fenera Chieri, impegnata nella Wevza Cup). I biglietti (€ 10/giornata, posto unico) sono disponibili su www.vivaticket.it e in cassa; il ricavato verrà devoluto all’associazione ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Novara e Vercelli), per il progetto ‘L’AmbaradAUT, una casa per l’autismo’.

GICQUEL E AGRIFOGLIO OUT, HALL A CACCIA DEL BRONZO MONDIALE Sarà una Cuneo Granda S.Bernardo rimaneggiata quella che scenderà in campo al Pala Igor per il Memorial Giampaolo Ferrari. Coach Zanini dovrà infatti fare a meno di Gicquel, operata al ginocchio sinistro martedì 11, Agrifoglio, infortunatasi nella finale del Trofeo “Amor Avis” by Fideuram, e Hall, che sabato pomeriggio andrà a caccia del bronzo mondiale con gli Stati Uniti prima di iniziare la sua avventura cuneese la prossima settimana. Al di là delle assenze, la due giorni di Novara sarà un banco di prova assai utile per la formazione di coach Zanini a sette giorni da un esordio in campionato con Vallefoglia quanto mai insidioso.

MERCOLEDÌ 19 LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA AL PALAZZETTO Mercoledì 19 alle ore 20:30 la Cuneo Granda S.Bernardo si presenterà ai tifosi e agli appassionati cuneesi in una serata di festa a ingresso libero. Nel corso della serata, condotta dal direttore sportivo Gino Primasso, verrà svelata la maglia da gioco, ancora griffata ninesquared, e verranno presentate anche tutte le formazioni della Granda Volley Academy, il settore giovanile biancorosso.

A animare l’evento saranno i giochi di luci e suoni a cura del dj Andrea Costamagna con la sua Discoteca Mobile The House of Sound e le cheerleader dell’Asd TCN Cheerleader Cuneo. Si accederà al palazzetto dall’ingresso principale, dove sarà possibile acquistare i biglietti della Lotteria degli sport, lanciata la scorsa settimana dalla Granda Volley Academy; oltre 250 i premi in palio per un montepremi dal valore superiore ai 15.000 euro.

ULTIME SETTIMANE DI CAMPAGNA ABBONAMENTI Prosegue fino a domenica 30 ottobre la campagna abbonamenti per la stagione 22/23. È possibile sottoscrivere l’abbonamento in sede (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) o online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it); nella giornata di domenica 30 l’abbonamento sarà acquistabile sono online e in mattinata.

LA PREVENDITA PER I MATCH CON CHIERI, CASALMAGGIORE E CONEGLIANO Scatterà alle ore 9:30 di giovedì 20 online su www.liveticket.it e in sede la prevendita per il derby con la Reale Mutua Fenera Chieri (giovedì 27, ore 20:30, diretta Rai Sport + HD) e per il match con la TrasportiPesanti Casalmaggiore (domenica 30, ore 17:00, diretta Volleyball World TV). Lunedì 24 partirà anche la prevendita per il big match con la Prosecco Doc Imoco Conegliano di sabato 5 novembre (ore 21:00, diretta Rai Sport + HD). Ufficializzata la terza diretta televisiva per le gatte nelle prime sei giornate: domenica 13 novembre la partita esterna con il Bisonte Firenze (ore 19:30) verrà trasmessa anche da Sky Sport.

c.s.