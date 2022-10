Volley C/F – È ancora derby, con Vicoforte, per El Gall; Libellula riceve Pinerolo per continuare a volare

Seconda giornata per la Serie C femminile di pallavolo. Dopo i successi dell’esordio Vicoforte Volley Ceva Bam e Libellula Volley hanno impegni difficili e non scontati. El Gall vuole invece riscattarsi della sconfitta subita ed affronta la prima trasferta di stagione.

Tra Vicoforte Volley Ceva Bam ed El Gall sarà derby, il secondo consecutivo per la formazione albese. Per le vicesi di coach Pagliuca il primo storico campionato di Serie C è iniziato molto bene, con la vittoria netta a Volpiano. È giunta adesso l’ora dell’esordio casalingo, in una sfida vista in Coppa Piemonte due settimane fa e che ha visto il successo delle verdeblu per 3-0.

Era una partita in cui le giovani albesi di coach Arduino avevano sperimentato molto, quindi il risultato non era molto indicativo. Le giovani langarole si sono comportate bene nel derby contro la Libellula Volley, cedendo il passo ma offrendo una prestazione di orgoglio. Sarà ora importante concentrarsi sulla prossima partita contro una squadra molto più esperta.

Cerca conferme la Libellula Volley ma non sarà facile. Le giovani braidesi ospitano la Unionvolley Pinerolo, altra formazione molto giovane ma promettente. Anche le pinerolesi hanno vinto all’esordio, domando le velleità del Club76 Playasti. Ci si aspetta dunque una partita vera, tra due squadre magari non molto abituate alla categoria ma ansiose di fare bene.

Guardando le altre sfide del girone, l’attenzione sarà sulle favorite e sulle loro performance dopo i successi all’esordio. Parte favorita la Isil Volley Almese Massi contro il Club76 Playasti, così come la Cascina Capello Chieri contro la Vol-ley Academy Volpiano. Discorso molto simile per le giovani della In Volley Piemonte, impegnate in casa contro il G.S. Sangone Nichelino.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 2

Isil Volley Almese Massi – Club76 Playasti

Libellula Volley – Unionvolley Pinerolo

In Volley Piemonte – G.S. Sangone Nichelino

Vicoforte Volley Ceva Bam – El Gall

Cascina Capello Chieri – Vol-ley Academy Volpiano

Pallavolo Montalto Dora – Mts Ser Santena 95

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – A.F. Volley

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Vicoforte Volley Ceva Bam, Cascina Capello Chieri, Mts Ser Santena 95, In Volley Piemonte, Unionvolley Pinerolo, Isil Volley Almese Massi, Libellula Volley 3;

El Gall, A.F. Volley, Pallavolo Montalto Dora, Club76 Playasti, Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli, G.S. Sangone Nichelino, Vol-ley Academy Volpiano 0.