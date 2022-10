Sportello Energia della Regione Piemonte attivo a Ceresole d’Alba

Lo Sportello Energia si propone come un nuovo servizio pubblico dedicato ai cittadini del territorio piemontese. Esso fornisce l’opportunità di usufruire di una consulenza gratuita finalizzata a rispondere a domande e dubbi dei proprietari di immobili che debbano affrontare lavori di riqualificazione energetica della loro casa. Lo Sportello li supporta a chiarire aspetti tecnici e finanziari legati all’attuazione dell’intervento, ad avviare il loro progetto e ad affrontare con i giusti strumenti informativi il mercato della ristrutturazione edilizia per ottenere un maggiore risparmio energetico e un più rapido ritorno del loro investimento.

In un momento quanto mai critico per i costi connessi ai consumi energetici, l’esigenza di riqualificare il parco immobiliare del nostro territorio è diventata ancora più pressante. L’attività dello Sportello risulta dunque essere un fattore chiave di approccio e informazione ai cittadini. Per questo motivo riteniamo preziosa e indispensabile la collaborazione del vostro Comune per dare maggior visibilità possibile ai servizi che esso offre. Abbiamo quindi predisposto un kit di comunicazione che include un pieghevole, un poster, un banner, una immagine per post su Facebook e altri social, oltre a un breve testo informativo.

www.sportelloenergia.envipark.com

cs