Da -20 diottrie di miopia/astigmatismo a +7/8 di ipermetropia/astigmatismo

Dott. Caramello, cos’è la chirurgia refrattiva?

È quella chirurgia oculistica che si utilizza per trattare i difetti visivi come miopia, astigmatismo o ipermetropia. Gli occhiali e le lenti a contatto ci permettono di vivere la nostra vita con questi difetti, la chirurgia refrattiva ci permette di correggerli.

È vero che Cuneo è diventata un punto di riferimento nella chirurgia refrattiva? Come mai?

Si esatto e questo è dovuto in parte alla presenza sul territorio di tecnologie innovanti in questo campo, sempre più importanti per il confort dei pazienti. Per esempio, a inizio 2022, al Centro Abax di Cuneo abbiamo inaugurato, per primi in Italia, la tecnica Smartsight che preserva l’integrità dell’occhio. Ma è necessario sottolineare che, per quanto questa tecnologia sia innovativa – come lo è anche la tecnica SMILE -, non significa che sia necessariamente adatta, o la migliore, per tutti i pazienti.



Significa che non c’è una tecnica refrattiva universale?

Proprio così, non dobbiamo dimenticarci che parliamo di medicina e che ogni paziente refrattivo ha le sue specificità: il tipo e l’entità del difetto, l’età, le condizioni anatomiche del suo occhio come spessore o regolarità della cornea e la dimensione della pupilla. Non esiste una tecnica perfetta per tutti, ma è necessario che il chirurgo valuti attentamente queste specificità in sede di prima visita per definire la tecnica più appropriata che risponde meglio alle caratteristiche di ogni paziente.

Ed è qualcosa che i pazienti possono trovare a Cuneo?

Esatto. E questa è in gran parte la ragione per cui il Centro Abax di Cuneo è entrato a far parte dei principali centri refrattivi d’Europa: non disponiamo solo delle ultime tecnologie ma siamo in grado di performare tutte le principali tecniche refrattive che la scienza ci ha messo a disposizione. Questo per noi è fondamentale poiché, non solo ci consente di trattare tutte le tipologie di pazienti, con difetti e occhi più diversi, ma ci permette soprattutto di scegliere la tecnica che più si addice al paziente, ottenendo risultati ottimali in termini di qualità visiva. È questo che fa la nostra forza.