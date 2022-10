Alambicco Talks 2022 «Evento unico per il Piemonte»

«La nostra forza resta quella di essere partner strategici per le Pmi di questo territorio e non solo… Lavoriamo in maniera trasparente, ma soprattutto dialoghiamo assiduamente con i nostri clienti, ne comprendiamo le esigenze e suggeriamo percorsi aziendali di crescita sostenibili. Tutti i nostri clienti non sono dei semplici clienti; ci poniamo in ascolto in un clima di fiducia e stima reciproca, che genera relazioni sane e durature. Ascoltare ci permette di capire le esigenze e creare un clima accogliente, in modo che ogni imprenditore sia certo di avere di fronte a sé persone che hanno a cuore i suoi interessi. Siamo un partner di territorio che desidera garantire continuità e valore». Queste le premesse sottolineate da Gabriele Zanon e da Rita Pierandrea, fondatori di Alam-bicco Academy, società astigiana che rappresenta un punto di riferimento per tutte le aziende del territorio piemontese e non solo alla ricerca di alta formazione.

«All’imprenditore di oggi è richiesto di conoscere, saper scegliere e utilizzare i giusti strumenti per effettuare un personale percorso di cambiamento. Per questo Alambicco Academy, si conferma una moderna realtà che si propone di accompagnare i manager e le imprese verso una trasformazione, che contempla percorsi di alta formazione che intendono trasformare l’imprenditore nel protagonista della storia contemporanea».

Alambicco Academy, dunque è un viaggio, entusiasmante e ricco di sfide, che combina le conoscenze e le competenze di imprenditori della old e new economy… E al termine di un intenso anno di incontri, avete in serbo una grande novità, vero?

«Certo. Il Teatro Alfieri di Asti, mercoledì 16 novembre a partire dalle 16, sarà la sede di un importante appuntamento: Alam­bicco Talks 2022. L’e­ven­to, unica data in Piemonte, trasmesso in diretta streaming via web, vedrà la partecipazione delle più importanti istituzioni della nostra regione, oltre a poter fregiarsi della presenza in teatro di oltre 400 imprenditori, senza dimenticare autorità della Regione Piemonte, Provincia, Città di Asti, Camera di Com­mercio e Unione Industriale. Nell’occasione inoltre, sarà distribuito un apposito volume che riporterà i risultati di un’analisi condotta su un campione di oltre 800 aziende del Piemonte».

Asti dunque, diventerà in quella serata il centro del confronto…

«Ebbene sì. Ci è sembrato doveroso omaggiare la città che è sede di Alambicco Academy, l’accademia di formazione accredita in Regione Piemonte che da anni propone una formazione di altissimo livello. Questa prima tappa di Alambicco Talks 2022 permetterà di generare un confronto tra le istituzioni e le imprese sui più importanti temi mai così attuali come il cambiamento, la digitalizzazione, la formazione e la green policy. Al momento abbiamo già ricevuto moltissime richieste di adesione sia per l’evento live che per la diretta web e penso che supereremo ampiamente le 1.000 presenze. Si tratta di un risultato sicuramente importante che sarà da stimolo per le altre tappe del format che coinvolgeranno altre regioni. Sento il dovere di ringraziare coloro che ci hanno supportato in questa iniziativa, tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione del Talks e chiaramente il sindaco di Asti Maurizio Rasero da sempre attento e sensibile nel favorire iniziative utili per il tessuto economico e industriale della Città e non solo».



Più dettagliatamente cosa prevede l’Alambicco Talks 2022?

«L’agenda prevede una prima tavola rotonda istituzionale che affronterà il tema su come governare il cambiamento supportando le imprese attraverso azioni mirate allo sviluppo economico del tessuto industriale, artigiano e commerciale del Piemonte. Si parlerà diffusamente dell’importanza della sostenibilità con un intervento a cura del professor Aldo Bottoli docente Universitario; per poi analizzare l’importanza delle risorse umane quali patrimonio dell’impresa… Senza dimenticare il valore della formazione continua per aumentare il potenziale dei collaboratori e dipendenti. Questa sezione vedrà protagonisti Andrea Petrini, fondatore di Your Group una delle più importanti società di consulenza a livello nazionale e Stefano Ardizzone, segretario nazionale di Assintel. Infine si dibatterà del significato della digitalizzazione nei processi e dell’importanza della protezione dei dati con interventi di Matteo Bontempo, presidente di Ora0 la più importante società italiana per la gestione della protezione dei dati e di Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex. Gradito ospite, ma anche grande amico dell’A­lambicco, Rudy Bandiera, noto anchorman e speaker, concluderà l’evento toccando i tempi del cambiamento e della trasformazione digitale».



Nomi prestigiosi a cui si affiancano altrettanto grandi e importanti imprenditori…

«Certo. Sono e restano il nostro fiore all’occhiello, la ragione del nostro impegno. Con piacere, moderati dalla giornalista Gabriella Chiarappa, saranno presenti al Teatro Alfieri e contribuiranno portando in scena la loro esperienza manager del calibro di Claudio Bertolotto (Bertolotto Porte), Giuseppe Fabbri (Bonifanti), Stefano Bortolato (Makhymo), Carlo Bosticco (Format), Graziella Bordone (Page93) e molti altri che stiamo ancora definendo».