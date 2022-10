Cuneo: grande partecipazione per la riunione delle presidenti Zonta

Successo di partecipazione e applausi per l’organizzazione al club Zonta Cuneo che ha ospitato la prima riunione delle presidenti dei club Zonta dell’Area 3 del Distretto 30, per il biennio 2022/2024 (da venerdì 7 a sabato 8 ottobre).

A far gli onori di casa Bianca Maria Marchet Fenoglio al suo primo evento in veste di presidente del club cuneese.

Presenti autorità zontiane tra le quali: Ivana Sarotto Governor Distretto 30, l’Area director Renata Valò, con la vice Area director Orietta Ferrari, la segretaria Nadia Biancato e la tesoriera Luciana Adriano. Una settantina le partecipanti al meeting di sabato nella bellissima sala congressi della nuova sede di Confindustria a “Casa Betania”. Rappresentati tutti i 17 club dell’Area 30 di Zonta Italia, con presidenti dalla Liguria, da tutto il Piemonte e Val d’Aosta.

Sul tavolo i temi dei prossimi “ compiti operativi” dei vari club dell’associazione internazionale di donne, con oltre un secolo di servizio nella finalità di elevare lo status della donna dal punto di vista giuridico, politico, economico, professionale e di essere in prima linea con organi governativi, associazioni e reti territoriali nell’affrontare problematiche che nel mondo toccano in modo drammatico le donne: dai matrimoni precoci alla violenza di genere. I lavori si sono conclusi, tra i colori zontiani e atmosfera di amicizia, sabato sera con la cena al Castello Rosso di Costigliole.

