Bra, ritorna il Progetto Vela per gli allievi del Liceo Giolitti-Gandino

Un’esperienza speciale per 70 ragazzi e ragazze delle classi quarte presso il Club velico di Castiglione della Pescaia in Toscana

Dopo due anni di pandemia e di blocco totale dell’attività di vela, una tradizione consolidata per il liceo Giolitti-Gandino di Bra, i nostri ragazzi sono tornati soddisfatti e galvanizzati da questa esperienza unica di sport e di socialità: così dopo una settimana intensa e ricca di emozioni, dal 19 al 23 Settembre, hanno fatto ritorno a casa e sono di nuovo pronti a “competere” sui banchi di scuola.

Finalmente dopo 2 anni, gli alunni delle classi quarte hanno potuto nuovamente partecipare al Progetto vela, che si è svolto presso il Club Velico di Castiglione della Pescaia in Toscana. È stata un’esperienza sportiva e adrenalinica in cui tutti si sono cimentati in attività fisica di orientamento, forza e prontezza di riflessi, oltre al lavoro teorico di conoscenza delle andature della barca a vela.

“La vita sulla magnifica spiaggia di sabbia fine e quella all’interno della pineta del villaggio “Le Marze” ha consentito ai ragazzi di riscoprire la bellezza e la gioia di stare insieme oltre la capacità della condivisione e di autogestire un gruppo – spiega il Professore Racca Paolo, che ha accompagnato gli studenti insieme al Professore Falvo Luigi e al Professore Brignone Luca, tutti insegnanti di Scienze Motorie, e alle Professoresse di lingua inglese Bruno Anna e Prandi Cristina.

Quindi appuntamento per il prossimo anno per le classi terze a una nuova e fantastica settimana di progetto vela.