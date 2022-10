Volley B2/F – Ottima la prima per Savigliano, Alba fa nettamente suo il derby con Cuneo

Inizia come meglio non potrebbe la stagione della Officine VBC Savigliano e della Egea L’alba Volley. Le due formazioni cuneesi iniziano il loro campionato con convincenti vittorie da tre punti e una bella iniezione di morale per la loro stagione.

Si impone nel primo derby di stagione la Egea L’Alba Volley, che regola in tre set in un sentito derby la Cuneo Granda Volley. La formazione albese, in trasferta per l’occasione, deve comunque sudarsi la pagnotta contro le giovani cuneesi di coach Delgado, che nel primo e nel terzo set mettono alla frusta le favorite ospiti. Molto più netta, invece, la conclusione del primo set. Seguita “live” da IdeaWebTV, per questa sfida sono disponibili molti contenuti extra:

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL COMMENTO DI COACH BOSCHINI (ALBA)

IL COMMENTO DI COACH DELGADO (CUNEO)

Tre punti anche per il VBC Officine Savigliano, che regola per 3-1 la neopromossa Tarabusi Volley Rivarolo. Non ci sono però solo aspetti positivi per la formazione di coach Porello: già prive di Tomatis, le saviglianesi devono rinunciare anche al neoacquisto Mainardi, per un lieve infortunio nel riscaldamento. Dopo un primo set dominato, le saviglianesi si smarriscono nella seconda frazione e Rivarolo riconquista la parità. Da lì in poi, però, è solo più Savigliano, che inizia la stagione con tre punti.

Nelle altre sfide di giornata impressiona il 3-0 con cui la Iglina Albisola (prossima avversaria proprio di Savigliano) si impone in casa della Bonprix Teamvolley. Altra squadra importante in ottica campionato potrebbe essere la UIV SFRE Pavia, che si recherà ad Alba sabato, la quale ha concesso solamente 39 punti in 3 set alla Certosa Volley.

SERIE B2 FEMMINILE – GIORNATA 1

Bonprix Teamvolley – Iglina Albisola 0-3 (23-25; 21-25; 18-25)

UIV SFRE Pavia – Certosa Volley 3-0 (25-11; 25-13; 25-15)

Direma-Pizza Club Novara – Pallavolo Florens 3-0 (25-16; 25-20; 25-21)

Cuneo Granda Volley – Egea L’Alba Volley 0-3 (23-25; 13-25; 25-27)

Club 76 Fenera Chieri – CUS Collegno 3-1 (18-25; 25-14; 25-13; 26-24)

Euromac Mix Casale – Ascot Labormet2 To Play 2-3 (25-19; 19-25; 14-25; 25-22; 8-15)

VBC Officine Savigliano – Tarabusi Volley Rivarolo 3-1 (25-14; 16-25; 25-17; 25-21)

SERIE B2 FEMMINILE – CLASSIFICA

UIV SFRE Pavia, Direma-Pizza Club Novara, Egea L’Alba Volley, Iglina Albisola, Club 76 Fenera Chieri, VBC Officine Savigliano 3;

Ascot Labormet2 To Play 2;

Euromac Mix Casale 1;

Tarabusi Volley Rivarolo, CUS Collegno, Bonprix Teamvolley, Cuneo Granda Volley, Pallavolo Florens, Certosa Volley 0.

SERIE B2 FEMMINILE – GIORNATA 2

Pallavolo Florens – Bonprix Teamvolley

Certosa Volley – Club 76 Fenera Chieri

Iglina Albisola – VBC Officine Savigliano

Egea L’Alba Volley – UIV SFRE Pavia

Tarabusi Volley Rivarolo – Cuneo Granda Volley

CUS Collegno – Euromac Mix Casale

Ascot Labormet2 To Play – Direma-Pizza Club Novara