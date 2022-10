Eccellenza: tripudio biancorosso al 91′! Cuneo batte Saluzzo 2-1 nel big match

Un tripudio a tinte biancorosse dopo una battaglia dal sapore epico. L’AC Cuneo 1905 Olmo vola, ancora in testa ed a punteggio pieno dopo la quinta giornata di Eccellenza: gli uomini di Magliano battono, dopo i due tentativi in Coppa, il Saluzzo nell’occasione più importante, aggiudicandosi il big match della domenica in un “Paschiero” gremito.

Sotto il diluvio, Giacomo Dalmasso e compagni, avanti ad inizio ripresa grazie a Rastrelli, rischiano di fare la frittata a 5′ dal 90′, regalando di fatto un gol ad i granata, ma avendo la forza ed il merito di crederci fino alla fine e trovando in Bernardi, chiamato a sostituire sin dalle prime battute l’infortunato Pernice, l’eroe di giornata in pieno recupero. Onore, comunque, alla formazione di Melardi che, dopo aver vinto il doppio confronto in Coppa, ha dimostrato di avere tutte le qualità e le capacità per essere protagonista nelle posizioni che contano, nonostante, ora, il -6 dalla vetta (ma siamo solo all’alba di questa stagione).

LA CRONACA – Formazione praticamente tipo per i padroni di casa che schierano il consueto 4-2-3-1 con Andrea Dalmasso punta centrale supportato da Giacomo Dalmasso, Botasso e Rastrelli. Piani iniziali che, però, vengono subito modificati: in avvio si ferma Pernice, sostituito da Bernardi.

4-3-1-2 invece per gli ospiti con Negro ad inventare alle spalle del tandem di Kone e Sardo. La prima occasione è saluzzese: Sardo, servito in verticale, entra in area da destra e calcia mandando alto.

Al 14′ grande ripartenza cuneese, con Andrea Dalmasso che fa filtrare una magnifica palla in verticale per Rastrelli: l’attaccante si invola verso l’area e cerca l’angolino, non centrando il bersaglio per un soffio. Al 21′ altro cambio forzato, questa volta fra le fila granata: problema muscolare per Sardo, al suo posto Barcellona.

Sotto una pioggia incessante, la gara si mantiene a buoni livelli, restando sempre piacevole e viva: al 26′ angolo di Negro, testa in tuffo di Faridi, palla fuori. A ridosso dell’intervallo, altra chance per i biancorossi: Andrea Dalmasso, oggi in “formato Di Maria”, inventa ancora in verticale, ma Coppola anticipa uscendo Botasso lanciato a rete. Per il portiere, però, scatta un risentimento muscolare che lo condizionerà, fino al cambio, per tutto il secondo tempo.

Il Cuneo esce meglio dagli spogliatoi: al 48′ Andrea Dalmasso vince un rimpallo al limite dell’area, entra nei 16 metri e calcia, troppo centralmente, Coppola può respingere. E’ il preludio al vantaggio: palla recuperata sulla trequarti, altro assist al bacio in verticale di Andrea Dalmasso che pesca ancora Rastrelli, bravo questa volta ad anticipare tutti, di tocco, portiere compreso.

Il Saluzzo, comunque, c’è e, poco a poco, prende campo premendo alla ricerca del pari: al 68′ angolo di Negro, testa di Valente, palla che attraversa l’area piccola senza deviazione vincente.

I cambi si susseguono, al minuto 80 Coppola deve alzare bandiera bianca: al suo posto, fra i pali granata, Di Pietrodomenico. All’82’ punizione da sinistra di Armando, anch’egli neoentrato, la sfera attraversa tutto lo specchio e si spegne fuori. Sull’azione successiva, bel taglio di Cavanna, pescato in area: conclusione che termina fuori con il decisivo tocco di Dia in uscita.

FINALE PALPITANTE – Nei minuti finali succede di tutto: a 5′ dal 90′ cross da sinistra, Dia in presa e Marchetti si scontrano, sulla palla vagante si avventa Barcellona che insacca, nonostante il tentativo di ben due difensori di liberare sulla linea di porta, 1-1. Sembra il più classico dei pareggi beffardi, ma all’inizio dei 4′ di recupero cambia di nuovo tutto. Armando, sulla sinistra, torna indietro da Angeli, in orizzontale per Eliotropio che smista sull’accorrente Bernardi: il terzino avanza e batte dai 25 metri, la palla rimbalza davanti al portiere disteso e finisce nell’angolino, 2-1 per il delirio del “Paschiero”.

Finisce così: tre punti per il Cuneo e carica di MVP assegnata proprio a Bernardi, premiato dall’editore di Uniart Carlo Borsalino, a conclusione di un fortunato “match day Rivista Idea”.

ECCELLENZA GIRONE B

AC CUNEO 1905 OLMO – SALUZZO CALCIO 2-1

RETI: 55′ Rastrelli (C), 85′ Barcellona (S), 91′ Bernardi (C)

CUNEO (4-2-3-1): Dia 5.5, Pernice sv (7′ Bernardi 7), Benso 6.5, Eliotropio 6.5, Serino 6, Marchetti 6, Dalmasso G. 6 (60′ Armando 6), Angeli 6.5, Rastrelli 7 (92′ Costa sv), Dalmasso A. 8 (78′ Magnaldi 6), Botasso 5.5 (78′ Orlando 6). A disp. Giaccardi, Chesta, Kouyate, Giachino. All. Magliano 6.5.

SALUZZO (4-3-1-2): Coppola 6.5 (80′ Di Pietrodomenico 5.5), Valente 5.5, Bedino 6, Caldarola 6.5, Carli 6, Faridi 6 (78′ Matera 5.5), Sardo 6 (21′ Barcellona 6.5), Campanaro 6, Kone 6 (68′ Cavanna 5.5), Negro 7, Allasina 5.5. A disp. Giordano, Durando, Vladic, Bonansone, Bindolo. All. Melardi 6.

ARBITRO: Pasquetto di Crema 6 (Stevanini di Nichelino e Palmulli di Torino 6.5).

AMMONITI: Marchetti, Angeli e Bernardi (C), Valente (S)