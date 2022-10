Volley C/M – Parte il campionato: lunga trasferta per Savigliano, inizia fuori anche Cuneo

Dopo l’antipasto della Coppa Piemonte a cui le formazioni cuneesi non hanno partecipato, è tempo di partire per il campionato di Serie C di pallavolo maschile. Quattro le squadre della “Granda” ai nastri di partenza, orfane di Alba (promossa in B) rispetto alla scorsa stagione. E tutte possono fare molto bene in questa stagione.

Inizia con una trasferta il campionato del Cuneo Sport 2018, reduce dalla finale playoff dello scorso anno. Nuovi tanti giocatori, nuovo il coach (Francesco Revelli, anche nuovo responsabile del settore giovanile biancoblu) e solita squadra giovane che farà faticare sulla carta tutti. Sarà il Volley San Paolo, squadra torinese, a mettere subito alla prova i giovani cuneesi.

Un’altra formazione torinese, la To.Volley, sarà invece la prima avversaria del VBC Mondovì/Villanova, che riparte dalla Serie C dopo aver rinunciato alla A3. Tante conferme agli ordini di coach Bovolo, ma anche alcuni arrivi dall’ex Serie A2 che promettono di alzare il livello tecnico. Le ambizioni sono alte per questa stagione nel Monregalese.

Altra formazione che ha fatto molto bene nel 2021/22 è la Gooldracconigi che sarà ancora guidata da coach Piovano. I racconigesi, sempre con una squadra molto esperta al loro attivo, aprono le danze contro la Rabino Sport Va Chisone, formazione a sua volta già da alcuni anni nel giro della categoria, seppur senza risultati di grido.

Il gruppo delle cuneesi è completato dalla Grandacar Volley Savigliano, che si sobbarca subito la trasferta più lunga dell’anno, a Condove contro la Azimut Valsusa. La seconda squadra del sodalizio saviglianese è stata affidata all’allenatore della prima squadra Paolo Simeon: sarà un gruppo di giovani dal buon potenziale a cercare gloria e miglioramenti in questo campionato

Chiudono la giornata le sfide tra Pallavolo Torino e gli astigiani dell’Hasta Volley e quella tra Artivolley e Chisola Volley.

SERIE C MASCHILE – GIORNATA 1

Volley San Paolo – Cuneo Sport 2018

Pallavolo Torino – Hasta Volley

VBC Mondovì/Villanova – To.Volley

Azimut Valsusa – Grandacar Volley Savigliano

Gooldracconigi – Rabino Sport Va Chisone

Artivolley – Chisola Volley