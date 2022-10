Volley C/F – Dopo la Coppa c’è subito il campionato: partenza con il derby per El Gall e Libellula

Dopo i tre fine settimana dedicati alla Coppa Piemonte è giunta l’ora di fare sul serio per El Gall, Libellula Volley e Vicoforte Volley Ceva Bam. Questo sabato sera è infatti in programma la prima giornata di campionato, che subito vedrà due incroci interessanti.

El Gall e Libellula Volley si incrociano già alla prima giornata, in un derby sentito che sarà giocato ad Alba. Le due formazioni hanno molti tratti in comune, dalla giovanissima età ai grandi mezzi fisici, e si sono incontrate pochi giorni fa nel triangolare di Coppa Piemonte di Vicoforte. Ad imporsi sono state le braidesi per 2-1, ma il primo set, quello giocato con le migliori formazioni sulla carta, finì 30-28 per le albesi. Ed una battaglia vera e propria potrà andare in scena anche questo sabato.

Il Vicoforte Volley Ceva Bam, che ha fatto la voce grossa nel triangolare di casa, inizia la sua stagione fuori casa. A testare le ambizioni della truppa di coach Pagliuca, alla prima storica partita in Serie C, sarà la Vol-ley Academy Volpiano, formazione giovane che nelle prime uscite di Coppa ha faticato. Va però detto che questa competizione è stata usata da molte squadre per far ruotare tutte le atlete e quindi i valori in campo potrebbero essere ancora nascosti.

Tra le altre sfide di giornata spicca senza dubbio la prima uscita delle giovani ragazze della In Volley Piemonte, impegnati sul campo della Club76 Playasti. Interessante anche la prima uscita della Cascina Capello Chieri, protagonista lo scorso anno e in Coppa, che se la vedrà in trasferta contro il G.S. Sangone Nichelino.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 1

Club76 Playasti – In Volley Piemonte

El Gall – Libellula Volley

A.F. Volley – Isil Volley Almese Massi

Vol-ley Academy Volpiano – Vicoforte Volley Ceva Bam

Unionvolley Pinerolo – Pallavolo Montalto Dora

Mts Ser Santena 95 – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

G.S. Sangone Nichelino – Cascina Capello Chieri