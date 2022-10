Volley B/M – La Mercatò Alba subito in trasferta a Genova per testare le sue ambizioni

È giunta l’ora. La Mercatò Alba inizia il campionato di Serie B di pallavolo maschile dopo la promozione ottenuta lo scorso anno. I ragazzi di coach Gigi Pezzoli avranno il difficile compito di confrontarsi con un campionato lungo e difficile, con 14 squadre di Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna pronte a darsi furiosa battaglia.

La società albese ha fatto le cose per bene in sede di volleymercato, con il DS Manassero che si è aggiudicato elementi di valore e pronti per la categoria. Sono infatti arrivati, tra gli altri, il palleggiatore Roberto Matta (ex Parella in Serie A3 e Arti e Mestieri in Serie B), il centrale Alberto Gonella (già ad Alba e poi a Savigliano in A3), il libero Riccardo Bortolini (nella scorsa stagione a Cantù in A2) e l’ex-VBC Mondovì Emanuele Bosio. La ciliegina sulla torta è sicuramente lo schiacciatore Luca Borgogno, reduce da nove stagioni consecutive tra A2 (Ex Mondovì anche lui) e A1.

L’esordio del sodalizio albese è in una delle trasferte più lunghe del campionato, a Genova sponda Colombo Volley. È difficile capire le difficoltà della sfida alla prima giornata, ma certamente un viaggio lungo e un’avversaria che già lo scorso anno ha disputato la categoria (pur chiudendo al penultimo posto) non sono da sottovalutare.

Tra le partite forse più interessanti della giornata c’è l’esordio casalingo della Negrini/CTE Acqui, che ha chiuso la scorsa Serie B in prima posizione, arrendendosi però ai playoff promozione a Saronno. La società alessandrina è balzata agli onori della cronaca per la firma di Matteo Martino, reduce da quattro anni di squalifica per doping. Sarà la Canottieri Olgina Piacenza, altra formazione che ha fatto i playoff nel 2021/22 a testarne subito le ambizioni. L’altra squadra del girone A che ha fatto i playoff lo scorso anno, Alto Canavese, aprirà in casa contro la pericolosa NPSG La Spezia. Curiosità anche per il Volley Parella Torino, che ha deciso di rinunciare alla A3 e ripartire dalla B: i torinesi aprono in casa della FAS Albisola.

SERIE B MASCHILE – GIORNATA 1

AS Novi – Fenera Chieri 76

Negrini/CTE Acqui – Canottieri Olgina Piacenza

Colombo Volley Genova – Mercatò Alba

Sant’Anna Tomcar – CUS Genova

FAS Albisola – Volley Parella Torino

Alto Canavese – NPSG La Spezia

PVLL Cerealterra Ciriè – Zephyr Mulattieri Spezia