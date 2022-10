Motori: Giordano-Siragusa in gara nel “40° Rally Due Valli”

Con la vittoria della Suzuki Rally Cup 2022 già acquisita a fine agosto al “1000 Miglia”, Matteo Giordano e Manuela Siragusa saranno in gara venerdì 7 e sabato 8 ottobre a Verona impegnati nel “40° Rally Due Valli”.

Con la cancellazione della “Coppa Liburna”, originariamente programmata per il mese di novembre a Livorno, la Suzuki Rally Cup vivrà il suo ultimo atto nel prestigioso rally scaligero, articolato su undici prove speciali tra venerdì e sabato, con le premiazioni sul palco che verrà allestito in Piazza Bra, davanti alla meravigliosa Arena.

Per Giordano e Siragusa, che non devono più chiedere nulla alla classifica avendo dominato il trofeo monomarca giapponese con cinque vittorie ed un secondo posto nelle sei precedenti gare, l’obiettivo è chiudere il cerchio perfetto iniziato a marzo in Toscana al “Ciocco”.

Le motivazioni per la coppia cuneese, che correrà con il numero di gara 97 attaccato alla portiera della Suzuki Swift Hybrid della Tiesse Asti (in collaborazione con Alma Racing e Kimera Racing), proprio non mancano e sono a detta di Matteo “tante ed importanti, perchè è vero che abbiamo vinto il Trofeo ma vogliamo ben figurare in un rally di valore assoluto come il “Due Valli”, che prevede un tracciato tecnico e selettivo in tutti i suoi 93 km di gara; la partecipazione di equipaggi internazionali come Crugnola-Ometto, Albertini-Fappani, Basso-Granai e Gryazyn-Aleksandrov rende l’idea del livello altissimo di questa competizione, a cui partecipiamo in sedici solo nella Suzuki Rally Cup”.

Classifica Suzuki Rally Cup dopo 6 gare (prime cinque posizioni): Giordano Matteo 161 punti, Fichera Giorgio 99, Iani Igor 85, Pellè Roberto 84, Martinelli Stefano 58.