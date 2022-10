Calcio a 5 – Serie D: definiti i gironi! Si parte il 17 ottobre

Sono stati resi noti dalla LND ieri, giovedì 6 ottobre, composizione dei gironi e calendario del campionato di Serie D di calcio a 5 piemontese, che scatterà già lunedì 17 ottobre.

In rappresentanza della provincia di Cuneo, ci saranno due compagini, inserite nel girone B: l’Itar Futsal di Fossano e il Valle Stura di Demonte. A queste, va aggiunto il Pro Polonghera, che giocherà però le sue partite a Villafranca Piemonte.

Nel girone a 10, sono presenti anche: La Loggia, Onnisport, Academy Rosta, Lisondria, Polisportiva Antignano, CH4, e V Mat.

Esordio casalingo per l’Itar, che darà il via alla propria storia contro il Lisondria, compagine alessandrina. Debutterà fuori casa, invece, il Valle Stura, atteso dall’Academy Rosta. Per il Pro Polonghera, partenza esterna con il V Mat, che ha casa a Carmagnola.

Ecco il programma della prima giornata (17/10):

La Loggia-Onnisport

Academy Rosta-Valle Stura

Itar Futsal-Lisondria

Polisportiva Antignano-CH4

V Mat-Pro Polonghera

Il calendario completo qui (pag. 4): CALENDARI-CALCIO-A-CINQUE