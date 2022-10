Cresce l’attesa per l’Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba 2022

Nel mese di ottobre le Langhe vivono il momento tradizionalmente più importante e l’associazione Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero asd, produce il suo massimo sforzo organizzativo negli ultimi preparativi della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba in programma domenica 23 ottobre e giunta alla sua tredicesima edizione.

La manifestazione patrocinata dalla Regione Piemonte, e organizzata in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, prenderà il via alle ore 9,00 ai piedi del Duomo di Alba, in piena domenica della 92a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e quest’anno anche in concomitanza del gioioso Baccanale della Musica.

La Grande Maratona delle Langhe si svolge su percorsi podistici disegnati nel verde delle meravigliose colline Patrimonio Unesco circostanti, meravigliose e ideali per la pratica della corsa di atleti agonisti su due lunghe distanze di 42 e 21 Km che caratterizzano questa gara.

Sono già confermati gruppi in arrivo da Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Germania, Svizzera e atleti da numerose regioni italiane, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia, Lazio, Puglie e Sicilia.

Le iscrizioni sono aperte e gli atleti interessati sono invitati a non tardare, perchè potrebbero essere chiuse anzitempo. L’importo delle quote di iscrizione è invariato da due anni, ma tutti i servizi sono confermati, a cominciare del pranzo finale Piemonte in tavola, e quindi, tra gli altri, bottiglia di pregiato barbaresco, maglia runner esclusiva e medaglia fior di conio celebrativa.

Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni si possono trovare sul sito www.triangolosport.it.

c.s.