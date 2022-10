Durante lo scorso fine settimana, la Pallacanestro Farigliano Under 14 ha partecipato con quattro suoi giocatori – Alberione, Mariani, Pecchenino e Schellino – alla fase finale per la conquista del titolo italiano di basket 3×3 che si è svolta in Toscana all’interno del Torneo CONI (oltre 4.000 atleti da tutte le regioni d’Italia su 40 discipline diverse).

Nel girone di qualificazione contro la Lombardia (poi campione d’Italia) la sconfitta è arrivata solo a 30” dalla sirena. Poi le due belle vittorie contro Basilicata e Molise hanno permesso di giocarsi l’accesso alle migliori otto squadre italiane di categoria contro il Friuli.

La partita è stata molto tesa e la PF ha condotto per due terzi per poi subire il rientro avversario che ad un minuto dal termine, con una bomba, ha creato il gap decisivo. I fariglianesi non hanno più recuperato:10-8 il punteggio finale. È stata comunque una grande esperienza per i ragazzi PF, oltre che per il livello molto alto degli avversari, anche per aver vissuto in mezzo a tantissimi coetanei provenienti da tutta Italia.

La squadra ha gareggiato come rappresentativa della regione Liguria perché aveva ottenuto il pass per le finali nella tappa di Alassio.

Doppio impegno per i ragazzi Under 13 di coach Sappa e Giachello che, sabato, hanno ospitato gli amici pari età di Cuneo, mettendo in mostra una buona prova con alcuni chiaroscuri in fase offensiva da affinare. La domenica, invece è andata in scena l’amichevole interna con i ragazzi di coach Casetta (Pf Allievi Csi), caratterizzata di tanta intensità da entrambe le parti.