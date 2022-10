Ritorno al futuro: presentata la Stracôni 2022, fra tradizione e novità (FOTO e VIDEO)

Un ritorno alla tradizione, alle abitudini “pre-Covid”, ma con tante novità. Facendo comunità. Presentata nel pomeriggio di oggi (4 ottobre) nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo l’edizione numero 39 della Stracôni, la camminata non competitiva che si snoderà nel centro del capoluogo e, soprattutto, appuntamento amato ed atteso nell’autunno della Granda.

Dopo il doloroso stop del 2020 e l’edizione “diffusa” del 2021, la notizia più bella è senza dubbio l’effettivo ritorno al format abituale di questo quasi quarantennio, con Piazza Galimberti e Corso Nizza che torneranno a riempirsi degli oltre 18mila (nelle speranze degli organizzatori) partecipanti in un percorso di 8,2 km, a conclusione di una settimana ricca di eventi.

La conferenza stampa di lancio è stata l’occasione per un vero e proprio passaggio di testimone alla guida del Comitato Organizzatore della Stracôni, da Sergio Costamagna a Fabrizio Giai, nel ricordo Guido Bonino: “Di queste trentotto edizioni vissute dal 1979 al 2021 rimarranno in tutti noi storici organizzatori ricordi indelebili e bellissimi, consapevoli di aver raggiunto in tanti anni traguardi significativi, a livello di promozione territoriale, di partecipazione popolare, di agonismo, nei 28 anni di Asics Run ma soprattutto di aver distribuito in solidarietà oltre 1,5 milioni di euro. – ha sottolineato Costamagna, Presidente Onorario – Passo oggi ufficialmente il testimone a Fabrizio Giai, nuovo presidente: una scelta ponderata, per lasciare spazio ai giovani. Voglio ricordare due grandi amici, componenti del Comitato, che quest’anno sono volati in cielo: Guido Bonino (ex sindaco di Cuneo, ndr), fedelissimo e storico starter della manifestazione, e Sergio Falco, l’uomo del tè distribuito ogni anno all’arrivo in Piazza Galimberti a tutti i partecipanti”.

“E’ l’anno della ripresa della formula classica della Stracôni e questa è la prima grande novità, il ritorno alla normalità. – ha commentato il Presidente Fabrizio Giai – La sfida è ripetere quanto di buono fatto negli scorsi anni, aggiungendo alcune ulteriori novità. Raccolgo un’eredità pesante da tutte le persone che hanno portato l’evento ai giorni nostri ed il mio più grande ringraziamento va a proprio a loro, perchè la Stracôni ha avuto da sempre la capacità di creare dei forti legami tra la città ed i cittadini. Obiettivo iscrizioni? La speranza è 18.500, siamo a buon punto e per noi è motivo di grande orgoglio”.

“E’ una Stracôni che ha allargato gli orizzonti, entrando in un tempo nuovo – così l’Assessore allo Sport del Comune di Cuneo Valter Fantino – , con attenzione verso il sociale, l’ecologia e tante opportunità che vengono offerte alla città. Cambiamenti che danno continuità e allo stesso tempo un significato nuovo alla manifestazione nel suo complesso. Un appuntamento di tutti, che ognuno può vivere alla propria maniera e grazie al quale i cittadini possono riappropriarsi della città: ce lo meritiamo dopo anni difficili, che per molte persone hanno significato solitudine e che hanno colpito tutti trasversalmente”.

“Straconi significa solidarietà, stare insieme e socialità, aspetti di cui abbiamo bisogno dopo bruttissimi mesi che abbiamo trascorso. Quest’anno, il fatto che possa tornare in tutto il suo splendore, in tutto il suo sviluppo come manifestazione vista negli anni pre-pandeminici è senza dubbio il miglio biglitto da visita che possiamo abbinare a questo appuntamento che, ormai, è un tutt’uno con la città” ha aggiunto il Vicesindaco Luca Serale.

IL PERCORSO DELLA STRACONI E TUTTE LE INFO

Domenica 13 novembre con partenza alle 9.30, in scena la tradizionale camminata non competitiva (acquisto pettorali a 5 euro), culmine della Stracôni Week. Ritrovo in piazza Galimberti e start dato all’ingresso di Corso Nizza: il percorso si snoda su Corso Nizza, Corso V.Emanuele II, Via Dante Livio Bianco, Via Bodina, Via Dalmastro, Via Ghedini, Via Beppe Fenoglio, Viale degli Angeli, Calà Gino Giordanengo, Parco Fluviale Lungo Gesso, Via Parco della Gioventù, Via Porta Mondovì, Corso Marconi, Via della Pieve, Lungogeso Papa Giovanni XXIII, Via Bono, Via Roma, con arrivo in Piazza Galimberti per un totale di 8,2 km.

La quota di iscrizione sarà devoluta, come sempre, sotto forma di contributo, alle Scuole ed alle Associazioni Sportive che parteciperanno all’evento. I contributi saranno consegnati giovedì 24 novembre nel corso della Serata del Cuore presso il Cinema Monviso di Cuneo.

Confermata la Stracôni Monge Dog, dedicata agli amici a 4 zampe ed ai propri padroni, con partenza alle 9.50.

NOVITA’ COMPETITIVA – Sabato 12 novembre si correrà la Fast Côni, gara approvata dalla Fidal Piemonte (iscrizioni dal 1° ottobre al 9 novembre, quota 10 euro), con due percorsi con arrivo e partenza da Piazza Galimberti (6 km per la Categoria Donne e Over 60, ore 15.30; 8 km categoria maschile, ore 16.30). Il numero massimo di partecipanti è stato fissato a 500 con 2000 euro di montepremi totale.

STRACONI WEEK ED EVENTI CORRELATI

Dall’11 al 13 novembre torna il Villaggio Stracôni, centro nevralgico e cuore pulsante della manifestazione. Sarà allestito in un’apposita tensostruttura riscaldata di 700 m² che offre 48 spazi espositivi, una vetrina dell’eccellenza industriale, artigianale e commerciale della Granda. Di seguito gli “Special Events” previsti dall’11 al 24 novembre.

Confermato il contest fotografico “Cammina e Scatta” con il quale i camminatori, con il pettorale ufficiale ben visibile, potranno inviare le proprie foto per testimoniare la propria partecipazione. Le immagini ritenute più originali e divertenti verranno selezionate e premiate.

Tutte le info su www.straconi.it