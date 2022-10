Coppa Piemonte Volley D/F – Racconigi continua a correre, primo squillo per il Cervere in due tempi

Terzo turno della Coppa Piemonte di Serie D quasi completato per le formazioni cuneesi, con un po’ di fatica. La Sicom Cherasco (ex) capolista ha spostato la sua partita a mercoledì 5 contro la In Volley Piemonte Df e cercherà di mantenere il passo di Racconigi e 4volley.

La Rs Volley Racconigi fa la voce grossa in casa della LPM Bam Mondovì, imponendosi con un netto 3-0. Pur rimaneggiate, le monregalesi hanno provato a impensierire le ospiti, riuscendoci solo a tratti. Le racconigesi di coach Benedetti partono forte, e conquistano agilmente i primi due set grazie a maggior esperienza e potenza. Il terzo parziale sembra essere sulla stessa falsariga, con una partenza razzo di Racconigi che si porta sul 10-1. Lì le “Pumine” hanno un sussulto d’orgoglio e recuperano tutto lo svantaggio, per poi cedere nel finale.

Prima vittoria per la Bcc-Surrauto Cervere, che regola una combattiva Banca d’Alba L’Alba Volley. Le giovani albesi di coach Biestro subiscono il terzo 3-1 consecutivo di questa Coppa Piemonte ma continuano a fornire segnali positivi in vista del campionato regionale di Under 16 e della Serie D che inizieranno questo weekend. La partita si è disputata a cavallo tra sabato e lunedì a causa di un problema dell’arbitro, infortunatasi ad inizio secondo set nella prima parte di partita e impossibilitata a proseguire.

ALTRE PARTITE

4volley-ots Assembly – Unionvolley Pinerolo 3-0 (25-18; 25-19; 25-20)

La Coppa Piemonte va adesso in vacanza, lasciando spazio al campionato. Il prossimo appuntamento, il quarto turno, è previsto per martedì 1 novembre.

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 3

In Volley Piemonte Df – Sicom Cherasco RINVIATA

4volley-ots Assembly – Unionvolley Pinerolo (25-18; 25-19; 25-20)

LPM Bam Mondovì – Rs Volley Racconigi 0-3 (15-25; 11-25; 20-25)

Bcc-Surrauto Cervere – Banca d’Alba L’Alba Volley 3-1 (25-20; 25-19; 21-25; 25-17)

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – CLASSIFICA

Rs Volley Racconigi 9;

4volley-ots Assembly 7;

Sicom Cherasco* 6,

Bcc-Surrauto Cervere 4;

In Volley Piemonte Df* 3;

LPM Bam Mondovì, Unionvolley Pinerolo 2;

Banca d’Alba L’Alba Volley 0.

*Una partita in meno

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 4

Martedì 1 novembre

Rs Volley Racconigi – In Volley Piemonte Df

Sicom Cherasco – 4volley-ots Assembly

Unionvolley Pinerolo – Bcc-Surrauto Cervere

Banca d’Alba L’Alba Volley – LPM Bam Mondovì