Coppa Piemonte Volley C/F – Vicoforte Volley Ceva pigliatutto nel triangolare di casa (FOTO E VIDEO)

Fa la voce grossa il Vicoforte Volley Ceva Bam nell’ultimo triangolare della Coppa Piemonte di Serie C femminile di pallavolo. La formazione di coach Pagliuca ottiene due nette vittorie contro Libellula Volley e El Gall, qualificandosi per la seconda fase della competizione.

Va comunque dato atto alle formazioni ospiti, giovanissime ed agguerrite, di aver dato vita a gare di livello, mettendo in luce alcune individualità molto futuribili. Tutti e tre gli allenatori, comunque, hanno dato molto spazio a tutte le loro giocatrici, provando così strategie e tattiche per l’imminente campionato.

L’apertura di giornata è la sfida tra Vicoforte Volley Ceva Bam e Libellula Volley. Pur giocando una ottima partita, la formazione braidese guidata da coach Relato deve soccombere per 3-0. Spesso le ospiti sono riuscite a mantenere contatto con le avversarie, ma alcuni break delle più esperte vicesi hanno fatto la differenza.

Vicoforte Volley Ceva Bam-Libellula Volley 3-0 (25-14; 25-19; 25-23)

A seguire è stata la volta di Libellula Volley e El Gall. In un incontro tirato e con tanti scambi lunghi ad imporsi sono state le braidesi. Dopo aver perso per 30-28 il primo set, la Libellula ha rimontato e chiuso 25-17 al terzo set. Ottima prova tra le albesi del libero Protto, probabilmente una delle MVP del pomeriggio.

Libellula Volley-El Gall 2-1 (28-30; 25-21; 25-17)

Il triangolare si è chiuso con la sfida tra Vicoforte Volley Ceva Bam e El Gall. Forse stanca dalla sfida precedente, la formazione guidata da coach Arduino non è riuscita a tenere il passo delle avversarie e si è arresa per 3-0 con parziali molto netti. In evidenza fra le vicesi la palleggiatrice Francesconi e l’opposto Germano, ma tutte le atlete si sono comportate benissimo.

Vicoforte Volley Ceva Bam-Sole di San Martino El Gall 3-0 (25-15; 25-28; 25-14)

Il Vicoforte Volley Ceva Bam si qualifica, come detto, per la seconda fase della Coppa Piemonte. I 12 punti ottenuti valgono alle vicesi il settimo posto finale su 24 squadre. Il prossimo turno dovrebbe giocarsi, in attesa di conferme ufficiali, nella giornata di giovedì 8 dicembre.

In ogni caso, adeso per tutte e tre le formazioni è ora di guardare al campionato. Sabato 8 ottobre è infatti in programma la prima giornata del campionato di Serie C. El Gall e Libellula Volley si incroceranno ironicamente subito, in un derby alla prima giornata. Le albesi replicheranno alla seconda giornata tornando a Vicoforte. Per il Vicoforte Volley Ceva l’esordio sarà invece in trasferta, contro la Vol-ley Academy Volpiano.

