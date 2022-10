Verifiche periodiche su impianti e attrezzature: se ne parla in un seminario a Cuneo

Confindustria Cuneo e l’Ordine dei periti industriali della provincia di Cuneo, insieme all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Cuneo, con la collaborazione e il patrocinio di Inail Piemonte, hanno organizzato il seminario tecnico “Verifiche periodiche su impianti e attrezzature”. L’incontro è in programma martedì 4 ottobre 2022, a partire dalle ore 14.30, presso Oktoberfest– Area palazzetto Sport di via Aldo Viglione, a San Rocco Castagnaretta di Cuneo, ed è rivolto in particolare a imprese installatrici, studi di progettazione e consulenza, datori di lavoro e Rspp.

In apertura dei lavori, dopo i saluti istituzionali, portati da Valerio D’Alessandro, vicedirettore di Confindustria Cuneo; da Giovanni Favole, presidente dell’Ordine dei periti industriali della provincia di Cuneo, da Adriano Scarzella, presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo; da Aldo Pensa, direttore dell’Inail di Cuneo; da Gaspare Palermo, presidente di Cocopro Inail Cuneo e da Mario Cravero, presidente del Club Rspp Confindustria Cuneo, per l’Inail interverranno Paolo Infortuna e Salvatore Spinoso, entrambi dell’Unità operativa territoriale di Torino.

La prima relazione sarà incentrata sul portale Civa, strumento di garanzia della sicurezza delle macchine, mentre la seconda riguarda gli aspetti tecnico-normativi delle verifiche periodiche su impianti e attrezzature. Seguirà l’intervento di Marco Carrescia, responsabile tecnico di ente notificato, il quale spiegherà il ruolo degli organismi incaricati ad eseguire le verifiche periodiche di impianti e attrezzature, soffermandosi sulle abilitazioni e sull’accreditamento a garanzia delle aziende verificate.

A Santo Alfonzo, direttore di Spresal Asl Cn1 spetterà il compito di porre l’accento sull’’importanza delle verifiche periodiche per la gestione della sicurezza aziendale, soffermandosi anche sul sistema sanzionatorio per le mancate verifiche. A chiudere le relazioni, Corrado Romano, comandante provinciale dei Vigli del fuoco, che incentrerà il proprio intervento sull’importanza delle verifiche periodiche per la sicurezza antincendio.

Il convegno terminerà con una tavola rotonda che vedrà i relatori a disposizione dei presenti, per rispondere ai quesiti che un tema tanto importante e delicato non mancherà di generare. Concluso lo spazio per domande e risposte, intorno alle 18 sarà possibile accedere all’evento gastronomico in area dedicata. L’evento rientra tra le attività utili all’acquisizione di crediti formativi per: formazione continua e aggiornamento Rspp, Csp e Cse, periti e ingegneri. Per informazioni e iscrizioni: [email protected], tel. 0171-697102.