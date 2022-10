Prima Categoria – Saviglianese vs Valle Po è il big match di giornata! Il Tre Valli punta l’allungo

Quarta giornata di regular season per il campionato di Prima Categoria con le squadre cuneesi che promettono scintille.

Turno esterno complicato per la capolista Tre Valli che, dopo il passaggio di turno in Coppa Italia, sarà di scena sul campo dell’Ama Brenta Ceva. Alle spalle della battistrada spicca il big match tra Saviglianese e Valle Po, appaiate a quota 7 punti in graduatoria, mentre il Marene attende tra le mura amiche la Polisportiva San Rocco Castagnaretta. Non vuole perdere terreno sul trio di testa il Bisalta che dal canto suo dovrà respingere l’assalto dell’Area Calcio Alba Roero.

Dopo gli impegni di Coppa Piemonte si rituffano in campionato Boves Mdg e Caraglio che se la dovranno vedere, entrambe sul proprio terreno di gioco, rispettivamente contro Murazzo e Roretese. Ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale il Sant’Albano Stura che ospita il Pro Polonghera mentre il Monregale se dovrà vedere contro la Polisportiva Montatese, anch’essa ancora a secco di successi.