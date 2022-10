Il Cuneo Training Center è realtà: “Il coronamento di un grande sogno” (FOTOGALLERY e il VIDEO)

La nuova, rinnovata, casa biancorossa. Inaugurato nella mattinata di oggi (sabato 1° ottobre), dopo mesi di intenso lavoro, il Cuneo Training Center, il centro sportivo e base operativa dell’AC Cuneo 1905 Olmo, che sorge sull’area del “Piccapietra” di Madonna dell’Olmo, con importanti e sostanziali novità rispetto al passato.

Un progetto, sviluppato dallo Studio Kuadra, frutto di investimenti per 350mila euro, grazie al contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Piemonte, a Fondazione CRC, che ha approvato i relativi bandi di riqualificazione ed a Banca Alpi Marittime, uno dei main sponsor del club biancorosso al quale ha permesso di aprire un finanziamento decisivo per la realizzazione.

Il risultato finale premia gli sforzi del club di patron Mauro Bernardi e segna un ulteriore tassello nel consolidamento strutturale di questa realtà sportiva, a poco più di un anno dalla sua nascita: “Per la crescita di una società è fondamentale avere un settore giovanile valido, delle partnership importanti ed un centro sportivo all’altezza della situazione. – così il Presidente dell’AC Cuneo 1905 Olmo Mauro Bernardi, il quale ha ricevuto nell’occasione una targa celebrativa dalla propria dirigenza – Il “Piccapietra” era già un signor centro sportivo, ma aveva bisogno di una rivisitazione ed una miglioria per poter far sì che i nostri ragazzi potessero crescere. Ed è solo grazie alla collaborazione con tante persone, soggetti, sponsor, istituzioni che oggi inauguriamo questa piccola perla”.

“Il coronamento di un grande sogno – aggiunge l’AD Riccardo Andreis -. Oggi noi siamo il Cuneo e penso che questo momento, questo impianto, sia qualcosa di importante per la città e per il futuro del nostro calcio”.

“Un investimento che rinfresca e ridà vita a questo centro sportivo, – ha commentato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, omaggiata con un mazzo di rose biancorosse nel giorno del suo compleanno – ed è stato pensato con una forte connotazione green e di risparmio energetico, pienamente in linea con l’azione dell’attività comunale. Una grossa soddisfazione e siamo vicini all’AC Cuneo 1905 Olmo perché non è facile, oggi, condurre le associazioni sportive e con strutture di queste dimensioni. Siamo soddisfatti, anche perché lo sport è uno degli elementi determinanti nel benessere delle persone, della prevenzione e della buona qualità della salute dei cittadini e dei nostri ragazzi”.

IL CUNEO TRAINING CENTER – Nell’area del “Piccapietra” troviamo 6 campi da calcio, di cui deìue in erba sintetica (uno ad 11 ed uno a 7 e 9) e due totalmente riseminati. Nuova anche l’impostazione grafica, dal caseggiato totalmente ritinteggiato e rifatto al suo interno (con gli spogliatoi restaurati), alle immagini che si susseguono e che cercano di ricreare un ambiente coinvolgente in cui si fa sport ed in cui si punta a vincere.

NEL SEGNO DEL RISPARMIO ENERGETICO – Effettuati interventi sull’impianto di illuminazione, sostituito con un omologo a led, a basso consumo; la società è inoltre al lavoro sul sistema di erogazione dell’acqua, in modo da contenere consumi e costi.

CUNEO AMBASCIATORE DELLA BIODIVERSITA’ – Nel corso della conferenza pre-inaugurazione, il Presidente Mauro Bernardi ha annunciato l’ingresso di Almo Nature, azienda con sede a Genova e che si occupa di cibo per animali, nel mondo dell’AC Cuneo 1905 Olmo: “Un unicum in Italia, che ha fatto una scelta responsabile. Un’azienda che, una volta pagati gli stipendi e tutto ciò che concerne il proprio asset, destina l’intero restante degli utili verso il mondo della biodiversità, tramite la Fondazione Capellino – spiega il patron biancorosso – . Si è avviata non una pura collaborazione commerciale: saremo parte di un progetto pilota, attraverso il quale diventiamo ambasciatori della biodiversità, un percorso che ci porterà ad essere sempre più responsabili nei confronti del mondo, ad essere più green: partendo dalla riduzione dello spreco dell’acqua, ma anche dall’eliminazione totale della plastica, l’impiego di tessuti e capi riciclati e non solo”.

Partecipata la cerimonia di inaugurazione con, dopo il tradizionale taglio del nastro, il successivo tour in visita all’impianto ed ai rettangoli verdi: fra i presenti, oltre all’intera dirigenza dell’AC Cuneo 1905 Olmo, agli allenatori ed ai calciatori della Prima Squadra, i Consiglieri Regionali Paolo Bongioanni e Paolo Demarchi; in rappresentanza della Giunta del Comune di Cuneo anche il vicesindaco Luca Serale e l’Assessore allo Sport Valter Fantino; Enrico Collidà, vicepresidente Fondazione CRC; Domenico Massimino, vicepresidente di Banca Alpi Marittime; Joseph Meineri, Direttore di Confartigianato Cuneo.

“Abbiamo finanziato in modo considerevole questo intervento formidabile, frutto della grande capacità manageriale di Mauro Bernardi. – ha sottolineato Bongioanni – Diamo a battesimo una serie di impianti che saranno sicuramente funzionali ai nostri giovani per quello che è lo sport, una scuola di vita, e soprattutto vediamo che il “sistema Cuneo”, inteso come piccole e medie imprese, si è trovato, unito ed ha finanziato. Un modello che si rivela vincente e la Regione non poteva non esserci”.