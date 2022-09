Coppa Piemonte Prima Categoria – Spettacolo Marene! Passano il turno anche Caraglio e Tre Valli

Turno infrasettimanale di Coppa Piemonte Prima Categoria decisamente ricco di sorprese ed equilibrio per i triangolari cuneesi.

Clamorosa rimonta con annesso passaggio del turno per il Marene che spazza via con un netto 4-0 l’Area Calcio Alba Roero. La compagine rosso blu sfrutta al meglio le doppiette di Licata e Simonetti per portare a proprio favore la differenza reti globale e staccare il pass per il turno successivo.

Pareggio pirotecnico tra Boves Mdg e Tre Valli che impattano sul 2-2 al termine di un match decisamente equilibrato. I padroni di casa passano in vantaggio per ben due volte con Bertolino ed Armitano ma gli ospiti agguantano il primo posto nel girone rispondendo in entrambi i casi con Pereira Barzaghi.

Pareggio anche tra Saviglianese e Caraglio che impattano sull’1-1. Il botta e risposta tra Rostagno e Ristorto premia la compagine bianco verde che in virtù della miglior differenza reti lascia a bocca asciutta i “Maghi”.

Segno X anche tra Pro Polonghera e San Bernardo che pareggiano per 3-3. Buona prestazione per i cuneesi che, nonostante l’eliminazione, mostrano un buon piglio con la rete di Baruzzo e la doppietta di Gerbaudo.

Coppa Piemonte Prima Categoria – I Risultati della 3ª giornata

TRIANGOLARE 18

Pro Polonghera – San Bernardo 3-3 (Baruzzo, 2 Gerbaudo)

Riposa Bricherasio Bibiana

CLASSIFICA: San Bernardo 4, Bricherasio Bibiana 3, Pro Polonghera 1

TRIANGOLARE 19

Saviglianese – Caraglio 1-1 (Rostagno (Ristorto)

Riposa Valle Po

CLASSIFICA: Caraglio 3, Savigliano 3, Valle Po 0

TRIANGOLARE 20

Boves Mdg – Tre Valli 2-2 (Bertolino, Armitano) (2 Pereira Barzaghi)

Riposa Bisalta

CLASSIFICA: Tre Valli 4, Boves Mdg 4, Bisalta 0

TRIANGOLARE 21

Marene – Area Calcio Alba Roero 4-0 (2 Licata, 2 Simonetti)

Riposa Pol. Montatese

CLASSIFICA: Marene 3, Area Calcio Alba Roero 3, Pol. Montatese 3