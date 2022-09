L’Alba Volley, non solo B2: una giovanissima squadra sarà protagonista in Serie D

La grossa novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che L’Alba Volley torna a schierare, dopo sette anni di assenza da questo campionato, una giovanissima squadra in serie D.

A disputare tale categoria saranno le atlete che l’anno scorso hanno conquistato la sorprendente vittoria della Prima Divisione, squadra formata interamente da ragazze 2006/07/08.

A ricoprire la figura di allenatore ci sarà Giuliano Biestro, tecnico arrivato quest’anno che andrà ad arricchire e completare lo staff tecnico della pallavolo albese con un nuovo ed importantissimo tassello.

Coach Biestro avrà il compito di trainare la squadra in questa nuova avventura e di far crescere un gruppo molto giovane e promettente.

Tra gli obiettivi della società, inerenti alla categoria, c’è l’attenzione a creare una fucina di ragazze pronte per un futuro inserimento in prima squadra, un serbatoio molto importante in quanto rappresenta il futuro de L’Alba Volley.

La scelta societaria, nella formazione della squadra, è stata quella di confermare il gruppo della promozione già ben strutturato e di inserire all’interno due giovani di prospettiva come Sofia Laminskaja e Aurielis Cabrera, anch’esse classe 2006, atlete provenienti da fuori regione.

La stagione della seconda squadra, che prende il nome dallo sponsor Banca d’Alba L’Alba Volley, si prospetta molto impegnativa ed al tempo stesso stimolante.

Oltre all’impegno della Coppa Piemonte, al quale la squadra ha già preso parte in questo mese di settembre, gran parte del gruppo andrà ad affrontare anche i campionati di Under16 regionale e di Under18.

Campionati quest’ultimi che saranno ottimi banchi di prova per le nostre atlete che si confronteranno con giovani di pari età.

L’impegno della Coppa Piemonte, nonostante abbia visto una doppia sconfitta per 3-1 nelle prime due giornate ha evidenziato il buon potenziale della squadra all’esordio in questo campionato. Il prossimo incontro sarà sabato 1 Ottobre in trasferta contro BCC-Surrauto Cervere dove ci sarà la possibilità per la squadra di scendere in campo per riscattarsi.

Volgendo lo sguardo al campionato invece la Serie D inizierà il suo cammino l’8 ottobre alle 20:45 trovandosi di fronte, tra le mura amiche del Palacentrostorico di Alba, la squadra del LPM BAM Mondovì.

In attesa di vedere le nostre ragazze in azione, la società è fiduciosa di aver creato un gruppo interessante per raggiungere anche quest’anno, con il consueto impegno ed umiltà, gli obiettivi prefissati.

