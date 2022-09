Coppa Piemonte Volley C/F – Vicoforte, El Gall e Libellula tutte insieme nell’ultimo triangolare

Si incrociano i destini delle formazioni cuneesi impegnate nell’ultimo triangolare della Coppa Piemonte di Serie C di pallavolo femminile. Dopo essersi scontrate con diverse formazioni provenienti da fuori provincia, Vicoforte Volley Ceva Bam, Sole di San Martino El Gall e Libellula Volley si affronteranno tra di loro.

È la palestra di Vicoforte il teatro di gara, previsto per domenica 2 ottobre. Questo il programma delle gare al meglio dei tre set:

Ore 15.00: Vicoforte Volley Ceva Bam-Libellula Volley

Ore 16.30:Libellula Volley-Sole di San Martino El Gall

Ore 18.00:Sole di San Martino El Gall-Vicoforte Volley Ceva Bam

Sono le padrone di casa del Vicoforte Volley Ceva Bam a presentarsi con i migliori risultati nei primi due weekend di gara. La formazione guidata da coach Pagliuca si è sempre ben comportata ed ha conquistato finora 6 set (e dunque 6 punti) in quattro gare. Le vicesi sono all’11° posto a pari merito su 24 in classifica, ed hanno la possibilità di qualificarsi alla seconda fase (passano in 12).

Discorso qualificazione alla seconda fase un po’ più complicato per la Libellula Volley. Le giovani braidesi hanno avuto un primo triangolare molto complicato ma si sono riscattate facendo doppietta nel secondo. Con 4 punti si trovano la 16° posto, ma la 12° posizione dista soltanto due lunghezze. Va comunque ricordato che questa competizione è vista dalla maggioranza dei team come settaggio per l’imminente campionato e quindi è più importante provare soluzioni e giocatrici.

Questa è anche l’ottica della giovanissima Sole di San Martino El Gall, reduce da quattro sconfitte nei primi due triangolari. Le albesi si sono però difese ed hanno guadagnato consensi (e 3 set) con le loro prestazioni. La crescita che il gruppo guidato da coach Arduino può e deve fare è dunque l’obiettivo di questa domenica, anche se indubbiamente uno scalpo importante come quello di una delle due avversarie potrebbe dare fiducia per la stagione.