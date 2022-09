Alba: ripartono le letture animate “Una storia tira l’altra”

Da sabato 8 ottobre riprende il calendario di letture animate e laboratori “Una storia tira l’altra”, a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba.

Un’iniziativa per bambini da zero a 6 anni realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Nati per Leggere Piemonte”.

Le letture si svolgono in Biblioteca, nei quartieri e nelle frazioni, da ottobre al 20 dicembre coinvolgendo attori professionisti e volontari lettori di “Nati per Leggere Piemonte”.

In particolare, le esperte del team Le2Impronte conducono gli interventi alla scoperta del mondo animale, facendosi sempre accompagnare dal cagnolino Leo. Francesca Franceschina di Officine Zeta propone storie buffe e colorate che terminano con un laboratorio sensoriale, mentre i Micromundi ricreano magiche atmosfere e immergono i bambini in avventure eroiche e cavalleresche, ma anche mostruose e divertenti.

I volontari lettori si dedicheranno ai più piccoli (0-3 anni) un martedì mattina al mese, mentre uno spazio speciale viene riservato ai papà con i loro figli (0-6 anni) un sabato mattina al mese. Entrambi gli appuntamenti si svolgono in Biblioteca.

Le prime due letture in programma:

– sabato 8 ottobre, alle ore 10.30, in Biblioteca, “Papà leggi con me!”, lettura a cura dei volontari lettori “Nati per Leggere Piemonte”. Mezz’ora di storie, filastrocche e racconti da condividere con i papà! Età consigliata: 0-6 anni;

– martedì 11 ottobre, alle ore 17.30, nella ex scuola elementare di frazione Piana Biglini, lettura a cura di Micromundi, “Storie di corte”. Due giullari di corte leggono le storie preferite del principe Carletto e tra aneddoti, avventure, eroi ed eroine, i personaggi prendono vita sotto i nostri occhi! Età consigliata: 3-6 anni

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su: www.bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.alba.cn.it nella pagina della Biblioteca.

