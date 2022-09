7 ottobre: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita ad Alba

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 7 ottobre sarà in visita, nel pomeriggio, alla Città di Alba in occasione del Centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio, nel Bicentenario della nascita del ministro Michele Coppino e nella giornata inaugurale della 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Lo annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Alba Carlo Bo: “Siamo felici ed emozionati perché questo per il nostro territorio è davvero un anno speciale e siamo onorati e grati al Presidente Mattarella per aver accolto l’invito a condividerlo con noi. Il Piemonte e città come Alba sono parte fondante della storia d’Italia. Condividere l’amore per la nostra Repubblica insieme al suo Presidente sarà una grande gioia per tutta la comunità”.

Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma della visita nel dettaglio.