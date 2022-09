Tiro con l’arco: per gli Elfi del Monteregale una gara a Briaglia per ricordare l’ex presidente Diego Gallo

Si terrà a Briaglia nella giornata di domenica 9 ottobre l’ultima tappa del trofeo Gianduja, competizione di tiro con l’arco a più tappe tra Piemonte e Liguria organizzata dagli Elfi del Monteregale.

La gara, che fa parte di un circuito organizzato con tre altre compagnie a partire da quest’anno, vuole anche essere un sentito ricordo per la figura di Diego Gallo, ex presidente del sodalizio monregalese scomparso nel 2020. Briaglia ha ospitato anche la tappa iniziale del trofeo Gianduja, a maggio.

Gli Elfi del Monteregale sono un’associazione dilettantistica di tiro con l’arco, nata nel 2004 e affiliata alla FIARC, la federazione nazionale che permette di svolgere vari tipi di campionati. A livello regionale hanno sempre partecipato anche in gran numero alle diverse gare tra Piemonte e Liguria, ottenendo ottimi piazzamenti.

Negli anni molti arcieri del gruppo hanno partecipato anche a vari campionati italiani, ben figurando anche in queste competizioni. Nell’ultimo campionato, svoltosi a Calizzano a inizio settembre, gli Elfi del Monteregale hanno ottenuto anche una pregiata medaglia d’argento con Maurizio Meistro.

Gli Elfi del Monteregale partecipano anche a molti eventi nella provincia, come Sport in Piazza a Mondovì (e negli scorsi anni anche a Dogliani) per cercare di trasmettere la passione per il tiro con l’arco a persone di tutte le età.