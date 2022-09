Saluzzo: presentata la stagione 22/23 del cinema teatro Magda Olivero (Foto e Video)

Ha avuto luogo questa sera, martedì 27 settembre, la conferenza stampa di presentazione della nuova rassegna teatrale del cinema teatro Magda Olivero di Saluzzo.

A presentazione della stagione, sono intervenuti Davide Barbato, referente della fondazione Piemonte dal Vivo per la programmazione degli spettacoli di Saluzzo, l’assessore alla cultura del comune di Saluzzo Attilia Gullino e Massimiliano Flora, direttore artistico associazione Ratatoj. “La stagione che ci aspetta, sarà ricca di novità, stagione che intreccerà la tradizione all’innovazione. Abbiamo voluto dare voce anche alla formazione giovanile – dichiara Barbato – in questo modo abbiamo introdotto un aspetto innovativo dando spazio alle giovani compagnie del territorio, ed uno più conosciuto con nomi di spessore e di facile riconoscimento“.

L’assessore Gullino ha sottolineato come l’amministrazione sia molto soddisfatta del lavoro derivato dagli organizzatori, rimarcando l’importanza del rinnovo della collaborazione proficua con la fondazione che da anni tiene spazio nell’ambito culturale di Saluzzo.

Gli appuntamenti di quest’anno sono otto, a partire dal 27 ottobre con (due spettacoli fuori abbonamento) fino al 19 aprile.

“È importante – ribadisce il direttore Flora – vivere in toto la stagione teatrale” . Il costo complessivo è di 110 euro per un totale di 8 spettacoli, che scende a 80 per gli under 26. Lo spettacolo intero fuori abbonamento avrà un costo di 20 euro e 18 per il ridotto. 15 euro il ridotto under 26. La vendita dei biglietti partirà da venerdì 30 settembre.

Per info spettacoli e biglietti:https://cinemateatromagdaolivero.it/stagione-teatrale-2022-2023/