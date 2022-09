“Una rimonta significativa: il M5S sarà tra i banchi della minoranza senza sconti”

Una rimonta significativa. Molti esperti e commentatori, prima delle elezioni, ci davano al di sotto della doppia cifra. Non pochi ci volevano addirittura fuori dal Parlamento. Ed invece siamo la terza forza politica del Paese e la seconda d’opposizione. I cittadini ci hanno affidato il compito di sedere tra i banchi della minoranza, e sono sicuro lo faremo con determinazione e senza sconti.

Come ha affermato il Presidente Conte, anche in questa legislatura, lavoreremo per realizzare il programma presentato ai cittadini, così come avvenuto nelle precedenti due.

In provincia di Cuneo abbiamo ottenuto un risultato apprezzabile, superiore a diverse province del centro – nord anche se al di sotto dei risultati del torinese, dove storicamente la nostra proposta politica viene accolta con consensi superiori. Un enorme in bocca al lupo agli eletti a 5 stelle che saranno chiamati a rappresentare la nostra comunità nei due rami del Parlamento. Fuori e dentro le istituzioni ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre, dalla parte dei cittadini, #DallaParteGiusta.

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte