Coppa Piemonte Volley C/F – Due su due per la Libellula Volley, un successo per il Vicoforte Volley Ceva

È andato agli archivi anche il secondo triangolare della Coppa Piemonte di Serie C di pallavolo femminile. Tante le sorprese e le indicazioni provenienti dai campi di tutta la regione in vista del campionato, oramai alle porte e distante soltanto due settimane. Tanti spunti anche per le formazioni cuneesi, che si sono di nuovo ben comportate.

Doppia vittoria per la Libellula Volley di Bra, che era impegnata ad Almese contro le padrone di casa dell’Isil Volley Almese Massi e contro la Pallavolo Montalto Dora. Le due vittorie sono arrivate per 2-1 e sicuramente si registra un bel passo in avanti per le ragazze braidesi. Con questi quattro set vinti migliora anche la posizione nella classifica generale della Libellula Volley: sono ben otto le posizioni recuperate, in attesa dell’ultimo triangolare che mette in palio punti qualificazione.

Pallavolo Montalto Dora – Libellula Volley 1-2 (20-25; 21-25; 26-24)

Libellula Volley – Isil Volley Almese Massi 2-1 (25-18; 19-25; 25-22)

Sorride a metà il Vicoforte Volley Ceva, a sua volta impegnato nel torinese, a Santena. Nella prima partita arriva un convincente 3-0 ai danni dell’Unionvolley Pinerolo, con una prestazione brillante di tutte le atlete presenti, tutte chiamate in campo da coach Pagliuca. Nella seconda gara le vicesi erano opposte alle padrone di casa della Mts Ser Santena 95, formazione da anni ai massimi livelli della Serie C, contro cui è arrivata una sconfitta con lo stesso punteggio. Salendo a 6 punti in classifica, il Vicoforte è al momento al 12° ed ultimo posto utile per la qualificazione alla seconda fase.

Unionvolley Pinerolo – Vicoforte Volley Ceva 0-3 (17-25; 17-25; 22-25)

Vicoforte Volley Ceva – Mts Ser Santena 95 0-3 (22-25; 21-25; 20-25)

Continuano le buone prestazioni per le giovanissime atlete della Sole di San Martino El Gall, anche se non suffragate da vittorie. Sia contro la Club76 Playasti Brumar che contro la forte A.d. Alessandria Volley (in cui milita, tra le altre, l’ex centrale di Savigliano Valentina Soriani) le albesi hanno disputato set tiratissimi, perdendoli per pochissimo. Anche se la formazione di coach Arduino ha vinto un solo set nel triangolare (tre in tutto finora), si possono trarre indicazioni positive.

Sole di San Martino El Gall – Club76 Playasti Brumar 1-2 (20-25; 26-24, 21-25)

A.d. Alessandria Volley – Sole di San Martino El Gall 3-0 (25-21; 25-21; 25-23)

Le tre formazioni cuneesi disputeranno una contro l’altra l’ultimo triangolare di questa Coppa Piemonte. L’appuntamento è per domenica 2 ottobre: alle 15.00 apriranno le danze le padrone di casa e Libellula Volley. A seguire ci sarà la sfida tra le braidesi e El Gall, per chiudere con la sfida tra le albesi ed El Gall.